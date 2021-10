El Senado ha dado este miércoles el primer paso para que Baleares tenga un régimen fiscal a propuesta del PP. Se trata de una proposición de ley con medidas fiscales para compensar los sobrecostes de la insularidad en Baleares que ha presentado el PP y ha sido apoyada por 126 senadores. Mes per Mallorca, partido que forma parte del actual Govern presidido por la socialista Francina Armengol, ha votado a favor de la proposición.

Los senadores socialistas han votado en contra recordando que la excepción fiscal debe proceder de un acuerdo entre el ejecutivo autonómico y Moncloa: «No puede ser una iniciativa de un Grupo, eso es la lealtad institucional. El PP está sentando hoy un precedente que podría afectar a otros territorios», ha señalado el senador socialista Cosme Bonet Bonet.

La proposición de ley del PP reproduce el texto presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Govern, Francina Armengol, aprobado como proyecto de ley en Consejo de Ministros en febrero de 2019, pero que lleva desde entonces pendiente de tramitación. Le añade medidas referidas a I+D + i.

Mes per Mallorca propondrá en el debate añadir excepciones también al IVA y a la industria cultural.

En conjunto, la proposición de ley incluye ventajas fiscales para beneficiar a más de 40.000 empresas y 70.000 autónomos del archipiélago, con deducciones a la inversión y un régimen especial fiscal para productores industriales y agrarios, todo ello con el objetivo de compensar los sobrecostes que afrontan las empresas de las islas y garantizar así su competitividad.

El senador popular Marí Bosó ha intentado convencer a los socialistas de la necesidad de abrir este debate porque «toda la sociedad balear lleva años pidiendo un régimen fiscal diferenciado que mitigue los costes insularidad» y se ha defendido de las acusaciones de oportunismo y electoralismo señalando que «no deberíamos perder la oportunidad, como en 2015 y 2019».

Aludía así a que, tanto en 2015, con el PP en Moncloa, como en 2019, se avanzó hacia este régimen fiscal en Baleares, pero no se llegó a aprobar. Su proposición reproduce una parte del Régimen Especial de Baleares (REB) acordado entre gobiernos en 2019 que no ha sido puesta en marcha, como ha recordado el senador de Mes per Mallorca, Vidal Matas.

«Existe una propuesta de toda la sociedad balear con un conjunto de medidas en transportes, energética, inversión por insularidad y una parte fiscal. Ese acuerdo sobre un REB, devino en un decreto ley, el de reconocimiento en inversiones de insularidad, en 2019. Pero en el cajón de Hacienda sigue la parte fiscal, han pasado dos años y ese documento acumula polvo en un cajón», ha señalado, después de reconocer que «hemos conseguido avances con la insularidad».

La votación ha sido repetida después de un error en el sistema, aunque el presidente, el socialista Ander Gil, tras una advertencia por parte del portavoz popular, Javier Maroto, ha evitado permitir que se rompiera la unidad de acto negando la entrada a un senador socialista que había quedado fuera del pleno inicialmente.