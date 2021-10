La FAPA advierte de una situación «caótica» sin más centros educativos

La Federació d’Associacions de Pares i Mares (FAPA) de Mallorca ha advertido de una situación «caótica» a corto plazo en los centros educativos «si no se aprovechan los dos años que quedan de legislatura para avanzar en nuevos proyectos de construcción y ampliación».

Ésta es una de las observaciones realizadas por la FAPA en la última reunión del Consell Escolar de les Illes Balears, la primera con la nueva presidenta de este organismo, Pepita Costa, y su vicepresidente, Bernat Alemany, y en la que intervino el conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March.

En las cuestiones referidas a la calidad de la educación, la FAPA señaló que «ésta no será posible en unos centros masificados que imposibilitan bajar ratios o con las dificultades que tiene el alumnado de Bachillerato o Formación Profesional para utilizar el transporte escolar. Después no podemos pretender reducir la tasa de abandono prematuro si no facilitamos el acceso».

En este sentido, la federación de familias pide «transparencia en el Pla d’Infraestructures Educatives y saber qué hay planificado y en qué punto se encuentra. Esta petición también la dirigimos a los ayuntamientos para que ayuden y colaboren en la obtención de solares, y se dejen de peleas partidistas».

Para la FAPA, «el problema es que el Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius, dependiente de la Conselleria d’Educació, no dará abasto en su trabajo hasta que se vea reforzado, aunque sea de manera externalizada, para avanzar en la redacción de proyectos y dotar a los centros de los espacios necesarios para bajar las ratios».

En otros apartados, la FAPA destacó «la atención suficiente al alumnado con necesidades. Es básica la formación en inclusión para todo el profesorado para que el alumnado con necesidades educativas especiales pueda ser atendido en cualquier centro. También hay que prestar una especial atención a la salud emocional y mental del alumnado. No debemos olvidar que los alumnos han sufrido un confinamiento y la semipresencialidad del pasado curso. Todo ello ha dejado secuelas».

Finalmente, la federación indica que «es imprescindible incidir en la escolarización equilibrada del alumnado con necesidades en más municipios. Palma es una asignatura pendiente, con mucha desigualdad entre zonas y centros, cuando representa casi el 40 % de los centros de Primaria en Mallorca».