Lluís Apesteguia: «Tenemos que marcar más perfil para ilusionar»

Es evidente el entusiasmo que su candidatura despierta entre sus seguidores. Y Lluís Apesteguia no cesa en su empeño por contagiarlo a los militantes y simpatizantes para que apuesten por él.

¿Si en 2023 Més no está en condiciones de liderar el Govern, qué papel desempeñará usted?

—Es una de las diferencias entre mi candidatura y la de Maria Ramon. Mi compromiso personal es que si Més no lidera el Govern yo no voy a ser ni el vicepresidente ni el conseller de un líder de otro partido.

¿Quedaría Més per Mallorca fuera del Govern?

—Tendremos que decidirlo en asamblea. Si Més pacta con ese posible ejecutivo podrían entrar otros compañeros y compañeras. Yo me quedaría a disposición del proyecto para reforzarlo y trabajar día a día, pueblo a pueblo, barrio a barrio para garantizar que el liderazgo de Més sea posible en 2027.

Usted formó parte del equipo negociador del actual pacto en el Govern. ¿Se han conseguido los objetivos que plantearon?

—Clarisimamente no. En el pacto actual Més no tiene el peso específico que le toca si tenemos en cuenta que sin Més no hubiera habido una mayoría de izquierdas. La esencia de Més no sólo se tiene que visibilizar en las áreas que gestionamos nosotros. Nuestra esencia debe impregnar todo el Govern y ahora mismo eso no pasa. Existe una predominancia del PSOE que entendemos que no se puede repetir en el futuro.

¿Como ve las perspectivas electorales de Més después de que en los últimos 6 años haya formado parte del Govern?

—Estamos en el ecuador de la legislatura y acabamos de pasar una crisis sanitaria sin precedentes. Es difícil hacer un pronóstico porque en dos años todo puede cambiar mucho. Creo que tenemos que marcar más perfil para ilusionar. Por eso nuestra candidatura tiene por lema ‘Una nova il·lusió’. Nuestro mensaje es que Més, a partir de ahora, será mucho más contundente defendiendo nuestras propuestas. Estamos convencidos que son las que necesita la mayoría social de este país.

¿Si se convierte en presidente del Govern, cuál será su primera actuación importante?

—Uno de los aspectos fundamentales es la reforma del sistema de financiación. El PSOE tiene que saber que sin esa reforma peligrará la posibilidad de volver a pactar. Pero nuestro programa se define en asamblea por el conjunto de la militancia.