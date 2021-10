Magnífico ambiente en el Mallorca Classic Week by Port Adriano, celebrado ayer en la marina de Calvià, donde 40 espectaculares vehículos entre Cadillac, Chevrolet, Mustang, Ford, etc., de American Car Club Mallorca, y el concurso de Chica Pin Up deleitaron a un público de todas las edades.

Un evento que reunió a joyas del asfalto y revivió el ambiente más auténtico de los años 50 y 60, donde conductores y acompañantes lucieron indumentaria acorde a sus coches. La voz de la cantante Lisa Bluesy y la banda musical Black cat souls hicieron bailar a los presentes con temas como Market place, Love me baby y Let the good times roll, entre otros. La exposición de coches participantes en la Mallorca Classic Week 2021 fue admirada y muy fotografiada por los visitantes, donde el jurado presidido por Dietrich Hatlapa y el príncipe Leopoldo de Baviera, junto a otros miembros, revisaron el excelente estado de los motores, chapa y detalles de cada uno de los vehículos. Álvaro Middelmann, portavoz del Mallorca Classic, hizo de maestro de ceremonias en el desfile y destacó la historia y curiosidades de cada participante, desde el Ford T de 1906 al BMW 318 del año 1991. En la exposición de coches americanos, su organizador, Danilo Salvador, se mostraba orgulloso del gran nivel de los vehículos, como el Ford Mustang Eleonor de la película 60 segundos, protagonizada por Nicolas Cage, con un motor en V8 y 5.800 centímetros cúbicos, con 550 caballos al Bullit, de edición limitada, con un valor de unos 70.000 euros e idéntico al modelo que salió en la película Steve McQueen. La carrera infantil, de coches a pedales, o Gran Premio de Mallorca, como se le denomina, subió al podio a Tem Tomas, de 10 años, en la categoría masculina, mientras que en la femenina, Anna Cantallops fue la primera chica en cruzar la meta. Ambos recibieron una serigrafía del artista Gustavo, gentileza del Grup Serra, entregada por el director del semanario en alemán Mallorca Magazin, Alexander Sepasgosarian. El otro gran acto de la jornada fue la séptima edición del concurso Chica Pin Up, organizado por María Balaguer, quien reunió a quince candidatas. La ganadora, Inés de la Mata, de 40 años de edad y enfermera de Son Espases, cautivó al jurado con su vestido prehalloween. La segunda elegida fue Alena Brandeska y la tercera, Viviana Ruiz. Las aspirantes, amantes del estilo pin up, derrocharon simpatía y mucha diversión, haciendo bailar al público. La mayoría lució indumentarias creadas por ellas y combinadas con acertados complementos de la época.