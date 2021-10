La COVID-19 retrocede en Baleares y todos los indicadores epidemiológicos están rozando el riesgo bajo o ya están en la denominada 'nueva normalidad' (un nivel aún más positivo que el riesgo bajo). No obstante, cabe precisar que el único que se mantiene en riesgo medio es la incidencia acumulada a 14 días -es de 51,7-, pero también está muy próxima al riesgo bajo.

La incidencia acumulada a 7 días sí que se encuentra ya en riesgo bajo (es de 23), al igual que las incidencias acumuladas de los mayores de 65 años, tanto la de 14 días (48,57 %) y de 7 (13,1 %).

La situación hospitalaria también ha mejorado bastante. En concreto, los pacientes con coronavirus ocupan un 5,5 % de las camas de UCI de las Islas, mientras que en planta la ocupación es del 2,3 %. En ambos casos el nivel de riesgo es bajo en ambos casos.

Cabe destacar que la positividad (1,66) y y la trazabilidad (81,8 %) ya están en la denominada 'nueva normalidad'.

¿Cuándo se podrán relajar las restricciones?

Ante esta situación, con la mayoría de los indicadores en positivo, cabe preguntarse cuándo será posible eliminar las restricciones vigentes en Baleares. De hecho, el portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha avanzado esta semana que está sobre la mesa dejar realizar el control sanitario en puertos y aeropuertos, entre otras medidas. También se sopesa ampliar aforos en ocio, cultura y deportes

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, considera que con la situación actual se tienen que mantener sólo dos tipos de restricciones. Una es mantener el uso obligatorio de la mascarilla en interiores. No obstante, precisa que se puede estudiar la posibilidad de quitarse la mascarilla en los patios de los colegios y en las clases de actividad física.

A su modo de ver, las restricciones también se deben mantener en el ocio nocturno. «Código QR con mascarilla obligatoria siempre excepto, naturalmente al beber, sin consumir en la pista, pudiéndose bailar». March puntualiza que «poco a poco se pueden quitar algunas de las restricciones en el ocio nocturno», pero no en este momento.

March explica que la situación epidemiológica va mejorando en Baleares y destaca que lo más importante es que no haya nuevos fallecidos, como ha sucedido este miércoles. «Todo ello nos encamina cada día a una mejor situación que esperemos que continúe en esa tendencia y que permita llegar a unas cifras menores de 10 de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes y que se mantenga al menos un mes teniendo en cuenta que en este tiempo no debería salir ninguna variante».

No obstante, insiste en que «hay que seguir manteniendo la prudencia porque el virus sigue y no podemos dejar de ser responsables para que la COVID-19 no vuelva a incrementar sus cifras».