A su lado le escucha Marina Gil, tiene un trastorno bipolar y depresión de tipo dos. Cuando se pone a recordar se remonta a muchos años atrás porque «siempre fui una niña muy valiente, que tiraba adelante», empieza su relato. Pese a sacar buenas notas la obligaron a trabajar al terminar EGB y así lo hizo. Tras una formación en la Cruz Roja estuvo ayudando a las familias de Son Banya donde «me apuntaban con una pistola en cada casa donde entraba a limpiar niños»; también trabajó en la cárcel de Palma y en el hospital Psiquiátrico pero «con el tiempo me jubilaron», rememora. El parón coincidió con la partida de su hijo que se fue a vivir a Barcelona y todo junto fue difícil de encajar. «Tuve un intento de suicido. Pero en ese momento se me encendió una luz y tuve fuerza para llamar a los bomberos. Arrastrándome pude abrir y subieron a casa. En ese momento me dije: ¿qué he hecho yo durante 12 años? ¿Qué he hecho con esta gente? ¿Cómo lo han estado pasando si yo estoy así?».

En su relato Marina no se olvida de Oriol Lafau, su psiquiatra y su pilar en esta nueva etapa. El especialista es el actual responsable de la Coordinación Autonómica de Salud Mental de Balears. «Él se sentó y me fue estirando, y estirando, y fue desatando… Y me abrió la luz. Toda la vida he sido trasparente. En el colegio, en casa, con mi familia y en el trabajo… Me decía ¿qué has hecho, Marina? Y no lo sé. No sé lo que he hecho», le contestó.

«Oriol entonces no me soltó. Ahora sí, ya puedo ir por libre». Marina habla con seguridad pero aún consciente de los riesgos de su trastorno. Durante el confinamiento «los psicólogos me enseñaron a detectar los síntomas y a reaccionar», y fue trabajando frente a cada problema que se presentaba. Sabe que no lo tiene superado, «tuve un ataque de melancolía y terminé en Son Espases», dice, porque ya sabe lo que hay que hacer, porque ha aprendido a vivir con ello.