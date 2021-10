Catalina Cladera presenta su precandicatura a la secretaría general del PSOE de Mallorca

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, ha presentado esta mañana en su pueblo natal (sa Pobla) la precandidatura a la secretaría general de los socialistas de Mallorca.

Como candidata única se prevé que el 20 de octubre (una vez reúna el 3% de los avales necesarios) se haga su proclamación definitiva sin necesidad de votación.

Cladera relevará en el puesto a Mercedes Garrido que la ha acompañado en primera fila junto a la presidenta del Govern y secretaria general de los socialistas de Balears, Francina Armengol.

El lugar elegido por Catalina Cladera (Cati para los poblers) para la presentación pública de su candidatura no ha sido aleatorio. Lo ha hecho, arropada por 200 personas (familiares, simpatizantes, afiliados, alcaldes y distintos cargos públicos) en Can Cirera Prim, junto a los árboles del Bosc de la memoria que recuerdan a los represaliados por los franquistas en sa Pobla, uno de ellos Jaume Serra Cardell secretario general de la agrupación socialista local.

Con el lema Hi hem estat, hi som, hi serem como telón de fondo, Catalina Cladera ha alertado del avance de la derecha y ha pedido unidad y fortaleza para extender el proyecto socialista a toda Mallorca y no retroceder en libertades.

«Somos el partido líder de la izquierda y no podemos permitir que la derecha se rearme. Cuando el partido se une somos imparables. La base socialista se está ampliando, pero vivimos momentos difíciles con una derecha (PP y Vox, que son lo mismo) sin miramientos a la hora de recortar libertades a las mujeres, en avances en la memoria, o en las necesidades sociales. No hay que dejarles ni un milímetro», dice la precandidata a la secretaría general.

Catalina Cladera, arropada por Armengol y socialistas, este sábado en Sa Pobla. FOTO: Laura Becerra

Catalina Cladera ha dado las gracias públicamente a la actual secretaria general de los socialistas de Mallorca, Mercedes Garrido, «por tus convicciones, por el trabajo hecho por tus ideales... Eres una mujer super trabajadora, incansable. Eres todo un ejemplo», ha dicho. Le ha agradecido además «facilitar esta transición fácil y limpia».

La presidenta el Consell se autodefine como una mujer responsable, trabajadora, de raíces payesas e hija de la escuela pública.

Su objetivo es «extender los valores progresistas por toda Mallorca desde la proximidad». «El futuro de Mallorca es progresista, hemos cambiado la historia y como ocurrió con Franklin Roosevelt dos mandatos pueden llevar a un tercero», dice en referencia a la presidenta del Govern Francina Armengol. La primera mujer en presidir el Govern balear y la primera en repetir en el cargo dos legislaturas seguidas.