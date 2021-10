Ocho mentores de nivel para los finalistas de Connect’Up Start

Margarita Martínez emprendedora mallorquina, fundó hace nueve años Gladtolink. Una empresa que fomenta la transformación digital de las empresas.

Martínez participó en la pasada edición de Connect’Up 2020, basada en la transformación digital. Este año participa en la IV edición de Connect’Up mentorizando uno de los ocho proyectos finalistas de la categoría Start. Martínez aportará su experiencia como start up que ha sido, tanto en logros como en fracasos. «Compartiré con ellos mis aciertos y mis errores. Acompañaré a la empresa que me asignen en su trayectoria hacia su objetivo. Lo primero será conocer a las personas que forman el equipo, luego determinar la fase o estado en el que se encuentre el proyecto para continuar ayudando a identificar sus fortalezas y debilidades» «Y todo ello para que encuentren la mejor forma de convertir su idea o proyecto en una empresa con viabilidad y capacidad para aportar algo único a la sociedad. Todas y cada una de las fases son importantes y no deben descuidarse», sostiene Martínez.

De esta nueva edición, la empresaria espera «diversidad de empresas, ideas innovadoras, motivación y ganas de salir adelante». Asimismo, Martínez explica que las novedades del programa supondrán un impulso para las empresas y el tejido empresarial, que se irán formando gracias a las colaboraciones y a las nuevas relaciones.