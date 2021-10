Red de Inmigración critica la actuación del Govern en la atención a los inmigrantes

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha criticado este jueves la inhibición del Govern ante sus responsabilidades en la atención a los migrantes que llegan a las islas a través de la «ruta consolidada» con Argelia y le ha reclamado «un plan específico» para abordar el problema.

«La sociedad civil de las Islas Baleares y del conjunto del Estado espera de un gobierno progresista una respuesta acorde con lo que hacen en sus declaraciones institucionales», ha reprochado Rafael Escudero, secretario general de la organización, que agrupa a entidades sociales que trabajan en el ámbito de la inmigración y expertos en la materia que evalúan las políticas públicas.

Para solicitar mejoras en la asistencia a los inmigrantes que llegan a las islas, Escudero ha iniciado una ronda de reuniones en la que se verá con todos los grupos parlamentarios a excepción del PP y Vox, que no han querido recibirle, y con representantes institucionales.

La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, tampoco ha atendido su solicitud de entrevista con el argumento de que «las competencias son del Estado», ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación.

«El Govern tiene competencias exclusivas en materia de políticas migratorias y de las políticas migradas», lo que «debe traducirse en algo más que trasladar toda la responsabilidad a la Cruz Roja» y recordar que la seguridad y el control de fronteras es una competencia estatal que gestiona en Baleares la Delegación del Gobierno, ha apuntado.

Escudero ha señalado que efectivamente corresponde a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior incrementar la dotación de recursos personales y materiales de las fuerzas de seguridad y Salvamento Marítimo, pero es solo una parte de lo que es necesario mejorar.

En concreto, ha instado al Govern a planificar una «política ordenada en materia de llegadas y de atención a la población migrante» que incluya regular los cribados sanitarios y ofrecer la vacuna contra la covid-19 a los llegados en patera que no se hayan inmunizado.

En este sentido, ha recordado que el Ministerio de Sanidad determinó la administración de la fórmula monodosis de Janssen a personas en tránsito.

Además, también ha reclamado al ejecutivo autonómico que organice la prestación a los migrantes de asesoramiento jurídico, como establecen los protocolos internacionales.

«Las políticas migratorias son muy complejas, no se pueden abordar simplemente acarreando gente de un sitio a otro y rezando por que se te vayan del territorio», ha incidido el experto, para quien el enfoque adecuado es el contrario a la detención en centros de internamiento (CIE).

«No es la respuesta, ni tampoco centros policiales donde no se incorpore la dimensión social, jurídica y de garantía de derechos», ha recalcado Escudero.

El secretario general de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado espera que de sus reuniones con grupos políticos y responsables institucionales pueda surgir un programa específico que tenga su reflejo en el próximo presupuestos de la Comunidad para 2022.

«No nos valen las declaraciones institucionales. Son muy de agradecer, igual que las condenas y los hilos en Twitter, pero aquí venimos a gobernar y gobernar significa incluir políticas en los presupuestos, destinar personal funcionario y no mandar la patata caliente a las entidades sociales, que deben completar, no sustituir lo que debe hacerse desde los poderes públicos», ha enfatizado.