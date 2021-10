El eurodiputado mallorquín de Cs José Ramón Bauzá acostumbra a sorprendernos con su actividad en las redes sociales. Sin embargo, la última aportación ha sido especialmente pintoresca.

La alpaca, el equivalente a los perros domésticos de la familia de los camélidos por su docilidad y curiosidad, es la protagonista de la escena junto al que un día fuera presidente de Baleares. Un ejemplar de alpaca posa a escasos centímetros de la cara de Bauzá, quien estoico aguanta la respiración.

Él mismo comparte la fotografía en Twitter, con el siguiente mensaje jocoso:

Yo creo que he ligado. pic.twitter.com/GnXMziPNmr — José Ramón Bauzá 🇪🇺 (@JRBauza) October 2, 2021

Aparentemente el diputado en el Parlamento Europeo por Ciudadanos se encontraba disfrutando de algún tipo de almuerzo al aire libre, pues la estampa recoge la parte superior de una botella de vino frente a él.

La escena no dejó a nadie indiferente e incluso se generaron algunos memes al respecto. La publicación ha aglutinado más de 600 'me gusta' y la conversación paralela, en la que intervienen otros rostros conocidos como la eurodiputada naranja Soraya Rodríguez, no tiene desperdicio.