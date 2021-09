La candidatura ganadora del V Congreso del PI en Baleares, #JuntsHiGuanyam, de Tolo Gili ha reclamado al presidente de la formación en Ibiza, Toni Roldán, que «deje de lado su actitud y acepte el resultado, tal y como manifestó y se comprometió una vez finalizado el congreso».

Cabe recordar que, este pasado sábado, Gili se impuso en el V Congreso de la formación como nuevo presidente de El PI en Baleares, tras haber obtenido el apoyo del 56,71% de los votantes, frente al 43,29% que consiguió su rival, Toni Roldán.

En un comunicado de prensa, la candidatura #JuntsHiGuanyam ha hecho referencia «las declaraciones del señor Toni Roldán en diferentes medios de comunicación sobre irregularidades en el resultado del congreso».

Desde la candidatura han defendido que «el congreso ha sido en todo momento organizado directamente por el miembros de la candidatura del Roldán». «Todos los miembros de la mesa formaban parte de la candidatura de Roldán, demostrando con ello muy poca voluntad de transparencia», han expuesto.

«Queremos dejar claro que ya no caben interpretaciones en el resultado final del congreso y no aceptaremos ninguna manipulación más, por que pedimos al señor Roldán que deje a un lado esta actitud y acepte el resultado, tal y como manifestó y se comprometió una vez finalizado el congreso. El proyecto, los afiliados y todo el partido no nos lo merecemos», han concluido.