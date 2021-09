La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha expresado este martes su satisfacción con el resultado de la reunión de la Comisión Mixta entre el Estado y Baleares para acordar la cifra del factor de insularidad que se verá reflejado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2022.

En el pleno del Parlament, Armengol ha defendido que la cifra de 183 millones que la comunidad recibirá en los PGE del próximo año es «histórica» y «un éxito colectivo». «Como Govern siempre somos reivindicativos y siempre aspiraremos a más», ha añadido.

En respuesta a una pregunta de El PI, la presidenta ha considerado que «según quién gobernaba» se ha avanzado o no con la negociación del factor de insularidad. «Durante legislatura de 2011 a 2015 no se ejecutó ni una inversión estatutaria», ha recordado.

Por su parte, el portavoz parlamentario de El PI-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha advertido que de 2014 a 2019 ha habido «cero compensación por la insularidad», por lo que «se han perdido grandes cantidades». Por ello, ha defendido mantener el recurso de inconstitucionalidad y luchar por los recursos que corresponden a las Islas.

Además, Melià ha expresado «dudas» respecto a la fórmula para calcular el factor de insularidad y la cantidad que se ha firmado en el acuerdo. «Hay una dotación y es un primer paso en positivo, pero es evidente queda mucho por hacer porque la insularidad con estos 109 millones está muy lejos de verse compensada», ha asegurado.

La portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Patricia Guasp, también ha apelado a la presidenta sobre esta cuestión y ha señalado que esta cantidad «es un paso importante», aunque «no se ha conseguido que el Estado compense los costes de la insularidad». «Estos 110 millones son para infraestructuras y no van a paliar sobrecostes», ha apuntado.

Guasp ha pedido a Armengol que «admita» que sin el desarrollo de la parte fiscal del Régimen Especial de Baleares (REB), no se solucionará esta cuestión. «Sin un REB justo no podemos ser competitivos», ha lamentado.

ARMENGOL VALORA LA LABOR DE SÁNCHEZ

La líder del Ejecutivo balear le ha reconocido a Guasp que con este acuerdo «no ha acabado todo», pero ha puesto en valor que el Gobierno de Pedro Sánchez «es el que más ha avanzado por la aprobación del REB».

Sobre la actuación del presidente del Gobierno central también ha hablado el portavoz parlamentario del PP, Toni Costa, quien ha preguntado a la presidenta si cree que Sánchez ha cumplido con Baleares con este acuerdo para el factor de insularidad.

Costa ha censurado que Armengol «no quiso firmar 90 millones» en el año 2018 para el factor de insularidad porque suponía llegar a un acuerdo con un gobierno del PP. Además, ha asegurado que en su formación no confían en la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ni en «la letra pequeña» del pacto.

Armengol ha destacado que «quedan cosas por desarrollar», aunque cree que Pedro Sánchez «ha cumplido infinitamente más que cualquier otro presidente». «Deje de engañar, no es verdad que el señor Montoro me ofreció 90 millones de euros», ha añadido.