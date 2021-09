El otoño está a la vuelta de la esquina y se ha comenzado a extender la teoría de que este año la gripe será más virulenta. ¿Es cierto o se trata de un rumor falso?

El responsable de Virología de Son Espases, Jordi Reina, asegura que «no hay datos que nos puedan hacer suponer que si este año hay gripe será más virulenta». En este punto, precisa que el año pasado no hubo.

A su modo de ver, hay posibilidades de que volvamos a tener otro año en el que la gripe sea muy escasa, ya que es lo que está sucediendo en el hemisferio sur, donde ahora viven su invierno. «Es lo más probable, pero son especulaciones», sostiene.

En el caso de que este año sí haya gripe, Reina advierte que no se puede especular con si será más o menos virulenta, ya que se desconoce cómo se ha comportado el virus durante todo este tiempo. «Las pocas cepas que ha habido no demuestran que se hayan desarrollado cambios de mayor virulencia o transformabilidad». Por tanto, insiste en que no podemos saber cómo se va a comportar este año el virus de la gripe, en el caso de que lo haya.

Vacuna y uso de la mascarilla

El responsable de Virología de Son Espases insiste en que es fundamental que las personas mayores de 65 años o en contacto con población de riesgo se vacunen contra la gripe. Lo ideal es que se inoculase toda la población, pero como no es así insiste en la necesidad de que al menos lo hagan los grupos citados con anterioridad. En este punto, recuerda que la inmunidad dura seis meses. La campaña de vacunación comienza a finales de octubre o principios de noviembre.

Reina también insiste en la necesidad de seguir utilizando la mascarilla como medida de prevención para evitar contagios. Los expertos señalan que el año pasado fue una de las claves para que no hubiese gripe en España.