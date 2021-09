El certificado de vacunación se ha convertido en uno de los documentos más importantes en los últimos tiempos. Sin embargo, a pesar de ser un papel con el que cuentan todos aquellos que se han vacunado, todavía existe mucha confusión sobre cuándo y dónde lo pueden requerir.

El certificado sirve para facilitar la libre circulación dentro de la Unión Europea, siendo el justificante de los resultados de las pruebas o vacunación. Hace los trámites del viaje más ágiles y evita el tener que pasar por pruebas adicionales o cuarentena. No es un pasaporte ni un documento de viaje que condicione o restrinja el derecho a la libre circulación en la Unión Europea; sino un instrumento que permite, a la vez, facilitar la movilidad entre Estados miembros y garantizar la protección de la salud.

A día de hoy, en España, el certificado se puede utilizar para viajar en todos los Estados miembros de la UE, y en otros como Islandia, Liechtenstein y Noruega. La Comisión Europea está trabajando para que los certificados sean compatibles con los sistemas de otros países terceros.

Por otra parte, aunque en otros países europeos si se está utilizando para acceder a otros tipo de lugares, en España todavía no se ha llevado a cabo ninguna decisión de tipo.

Los centros escolares no podrán solicitar ni a los alumnos ni a trabajadores el certificado de vacunación contra la COVID-19. Los colegios han recibido esta indicación por parte de las autoridades, recordándoles que la normativa de protección de datos no les permite pedir esta información ni de manera directa ni indirectamente. Tampoco se podrá solicitar el documento de vacunación en ningún local de hostelería, al igual que no es obligatorio ni en conciertos ni eventos culturales.

En cuanto al puesto de trabajo, la empresa tampoco puede pedir el certificado de vacunación ni mucho menos ser motivo de despido. En este sentido, Italia ha sido el primer país de Occidente en imponer el certificado contra la Covid a todos los trabajadores. Su incumplimiento irá acompañado de sanciones, además de la suspensión de empleo y sueldo.