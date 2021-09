Los 'amengualistas' fijan las reglas del congreso sin contar con el otro bando

La brecha entre las dos corrientes del PI se hace más profunda. Los ‘amengualistas’ han optado por tirar adelante y han fijado por su cuenta –sin consensuarlo con los ‘melianistas’– el lugar y las condiciones del congreso en qué se elegirá a la nueva dirección tras la renuncia de Antoni Amengual.

En esta línea, Toni Roldán, que aspira a presidir el PI por el corriente ‘amengualista’, ha enviado una carta a la militancia informándoles de que el congreso tendrá lugar en el polideportivo de Campanet el sábado 25 de septiembre. Indica que será presencial y telemático y que a causa de la pandemia los afiliados que deseen participar deberán inscribirse antes del 15 (hoy) como máximo. Solo podrán votar aquellos militantes que estuvieran de alta el 19 de julio (el día en qué se fijó la fecha del congreso) y que estén al corriente de pago.

Añade que el plazo para presentar candidaturas finaliza también hoy y que hasta el lunes de la próxima semana se pueden proponer enmiendas a los estatutos ya vigentes.

Quórum

Salvo la fecha, que se acordó en julio, las condiciones del congreso reseñadas no tienen el visto bueno de los ‘melanistas’. Este reglamento lo aprobó una ejecutiva el viernes de la semana pasada que según los ‘melianistas’ no reunió el quórum suficiente para constituirse, de manera que sería ilegal. No obstante, Toni Roldán asegura que sí había quórum.

El secretario general del PI, el ‘melianista’ Tolo Gili, explicó que está valorando la posibilidad de emprender acciones contra el reglamento y el resto de condiciones establecidas por Roldán. Los ‘melianistas’ recuerdan que el sábado se alcanzó un acuerdo con el alcalde de sa Pobla, el ‘fontista’ Llorenç Gelabert, para tratar de consensuar los normas de los congresos de Mallorca y Balears. Lamentan que «no se haya intentado».

A pesar de su desacuerdo con los ‘amengualistas’, los ‘melianistas’ indicaron ayer que formalizarán su candidatura al congreso hoy, dentro del plazo establecido por la otra corriente.

El PI ya estaba dividido antes de que Antoni Amengual renunciara inesperadamente, el 19 de julio, a seguir presidiendo la formación. Desde entonces, las diferencias entre unos y otros no han hecho más que acentuarse y los reproches mutuos han trascendido a la esfera pública.

Los ‘amengualisas’ presentan a Toni Roldán para presidir el PI de Balears y a Llorenç Gelabert (alcalde de sa Pobla) como presidente de Mallorca. Por su parte, los ‘melianistas’ presentan al actual secretario general, Tolo Gili, en Balears y en Mallorca.

Los Joves per les Illes celebran la tercera edición de las Jornades Mediterrànies

Los Joves per les Illes se reunieron este fin de semana en Binissalem para celebrar la tercera edición de la Jornades Mediterrànies, un espacio para fomentar el debate y la formación entre los jóvenes del PI. En un comunicado informaron que las jornadas de este año llevaban por título ‘Nous Horitzons’ y que desplegaron «un gran abanico de ponencias y talleres sobre innovación, sostenibilidad, Agenda 2030, coyuntura política y comunicación». Entre los ponentes estaban la periodista Estefania Molina, el politólogo Pau Torres o la diputada Lina Pons. Asimismo, se contó con la presencia de dos militantes de las juventudes del PNV, que obsequiaron al secretario general de los Joves per les Illes, Guillem Mut, con una txapela. Las jornadas se celebraron respetando las medida sanitarias.