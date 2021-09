Nanopartículas de plata contra la COVID-19

Un estudio de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha revelado el potencial antiviral de las nanopartículas de plata para combatir los coronavirus, causantes de enfermedades respiratorias como la COVID-19. Investigadores de la UIB han publicado un artículo en la revista científica Wire Nanomedicine and Nanobiotechnology en el que analizan y discuten estudios in vivo e in vitro del efecto de las nanopartículas de plata sobre los virus que causan enfermedades respiratorias, con el objetivo de fomentar, especialmente, la comprensión de la posible interacción de las nanopartículas de plata con el virus SARS-CoV-2, causante de la COVID.

La UIB señala que hay coronavirus humanos que se distinguen por la capacidad de generar epidemias o pandemias, con las enfermedades correspondientes. Se caracterizan, en su mayoría, por causar dificultades respiratorias graves, tales como el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV), el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y, actualmente, el SARS-CoV-2.

El desarrollo de las vacunas ha supuesto un gran avance, pero la comunidad científica considera que hay que investigar si algunas alternativas que se han desarrollado con éxito podrían atenuar el avance de la pandemia.

El estudio se centra en estudios toxicológicos in vivo de las nanopartículas de plata y en una extrapolación de dosis a humanos para determinar la vía de administración principal. Concluyen que el uso de las nanopartículas de plata como posible tratamiento para el SARS-CoV-2 podría ser viable, basándose en la comparación del comportamiento del virus con otros virus similares en estudios in vivo.

Finalmente, sugieren que la vía de tratamiento más idónea en términos de menor grado de efectos adversos es por inhalación.

Este estudio es parte de la tesis doctoral de María Fernanda Pilaquinga y fruto de la colaboración de la UIB con la Universidad Católica del Ecuador y el Laboratorio de Inmunología y Virología de la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador.