Las plataformas contra la ampliación de Son Sant Joan presentaron este sábado en es Carnatge la manifestación que pondrá de relieve la lucha por mantener el actual perímetro de la instalación. La protesta será el domingo día 19 en las escalinatas de la Seu.

Amadeu Corbera, presidente del GOB y portavoz de la plataforma, afirmó que «nos manifestaremos contra esta ampliación encubierta que quiere hacer AENA. Estamos en niveles de saturación como 2019. Consideramos que es una barbaridad ampliar el aeropuerto para incrementar el tráfico. Cualquier persona con una mínima sensibilidad ecologista no puede estar a favor de esta ampliación que no responde a una demanda natural, sino a una expansión del negocio de AENA».

Preguntado por el impacto medioambiental que supondrían estas obras, Corbera explicó que «no lo hemos podido calcular porque AENA hace una trampa que es que no anuncia una ampliación, como sería el caso del aeropuerto de Barcelona, sino que dice, por ejemplo, que aumentará la ‘plataforma de aparcamiento’, es decir, el número de aviones que pueden estar estacionados o ‘adecuación de terminal’... Es decir, lo disfraza de una manera que no sabemos que impacto tendrá. Sí que dice que se quiere ampliar la capacidad de la terminal a 29 millones de pasajeros por año».

Parar la ampliación

El president del GOB recordó que «tanto el Parlament como el Govern se han manifestado en contra de estas intenciones y que AENA es una empresa semipública. Hay una participación muy importante del Estado que es del 51%. Un Gobierno del Estado que es del mismo color político que el Balears. Si es así tendría que ser fácil parar esta ampliación».

«AENA, dentro de esta rentabilidad que busca, tiene dos espacios en Son Bonet: un parque y un aeródromo. Quiere sacar una rentabilidad energética en la zona verde que ahora disfrutan los vecinos en vez de hacerlo con el aeródromo, que también quiere potenciar parar traer vuelos privados que ahora aterrizan en Son Sant Joan en un crecimiento infinito», afirmó Corbera.

El acto, que será también en solidaridad con los colectivos contra el crecimiento del aeropuerto del Prat, en Barcelona, cuenta aquí con el apoyo del GOB, Amics de la Terra, Terraferida, Greenpeace, Fridays for Future, Extinction or Rebelion, Attac Mallorca y Jubilats per Mallorca.