Lluís Apesteguia solo entrará en el Govern para presidirlo

Lluís Apesteguia, actual alcalde de Deià, confirmó este viernes que participará en las primarias de Més para elegir al número uno de la lista al Parlament en las elecciones de 2023. Se enfrentará –previsiblemente no habrá nuevos candidatos– a Maria Ramon, la alcaldesa de Esporles.

Apesteguia anunció su candidatura frente al Consolat de Mar, la sede de la presidencia del Govern. Explicó que su proyecto es a ocho años vista y advirtió que no será parte del próximo ejecutivo si no es para presidirlo. «No seré el vicepresidente de un Govern liderado por otro partido sino que esperaré al 2027», aseguró. De hecho, el precandidato defendió que no sólo el sino Més se quede fuera del Govern en caso de no poder «definir de manera sustancial» sus políticas. «Estaremos donde seamos capaces de decidir las políticas», añadió, dejando la puerta abierta a estar en la oposición. «Debemos plantearnos no estar en el Govern».

Apesteguia considera que actualmente su partido «no tiene el peso que debería de tener» dentro del ejecutivo. Señaló que los dos consellers de Més (Fina Santiago y Miquel Mir) «son los dos mejores consellers» del Govern, pero «otra cosa es si Més tiene un peso decisivo», añadió.

El alcalde de Deià dijo que la suya es una propuesta innovadora y valiente en cuanto al modelo sociocecnómico que reclama «de verdad» una mayoría para Més per Mallorca. El lema de su campaña es ‘Una nova il·lusió’.

Apesteguia presentó su candidatura acompañado de cerca de 40 personas de distintas agrupaciones. Los había de Palma, Inca, Santa Margalida, Marratxí, Binissalem, etcétera. Estaban la diputada Joana Maria Campomar y la consellera insular Liniu Siquier.

Sobre el partido

Més elegirá a sus candidatos al Parlament, el Consell y el Ajuntament de Palma el 24 de octubre mediante unas primarias. Apesteguia no aclaró si él y el grupo de personas que le apoyan también presentarán candidato al Consell de Mallorca o si optarán a hacerse con la dirección de Més, que también debe renovarse en otoño (después de las primarias).

Los simpatizantes que acompañaron ayer a Apesteguia interpretaban su precandidatura como una alternativa a la «oficialista», que encabeza Maria Ramon, la alcaldesa de Esporles.