Nacidos en 2001: ¿Qué saben de los atentados en las Torres Gemelas?

«¿Pero esto sucedió de verdad?». Esa es la pregunta que hizo Almudena Hernández a sus padres cuando vio las imágenes en televisión de las Torres gemelas cayendo. Estaba a punto de cumplir diez años y ese 11 de septiembre de 2011 se celebraba el décimo aniversario de los atentados en Nueva York.

Almudena Hernández, estudiante de Periodismo.

«Juro que no me lo podía creer. Parecía una película de catástrofes que ponen por la tele. Pero sucedió de verdad, murieron miles de personas. De eso me enteré más tarde», relata Almudena, que estudia periodismo, y nació nueve días después de la tragedia. «Mi madre me cuenta que se pasó ocho horas en el sofá pendiente de los que sucedía. Las generaciones posteriores nunca podremos vivir ese minuto a minuto. Nunca viviremos un hecho histórico como este».

Sonia Tur, estudiante de Medicina.

Sonia Tur, estudiante de Medicina en la universidad de Valencia, se pregunta cómo no estudió el 11-S en el colegio: «Lo que sé, lo he descubierto a través de la televisión, mediante documentales y películas. Y la verdad es que me molesta no conocer lo sucedido en profundidad», asevera.

Pedro Serra, futuro periodista.

Misma opinión comparte Pedro Serra, que estudia Periodismo en el CESAG: «Sé que Al Qaeda atentó contra las Torres Gemelas, uno de los emblemas del país. ¿Pero cómo llegaron a hacer algo así? Los que nacimos en fechas posteriores a los atentados necesitamos saber más».

Falta información

«No te imaginas que algo así puede suceder. ¿Qué se les pasó por la cabeza? –se pregunta Ángel Socías, que trabaja como programador–. Les pregunté a mis padres cómo lo vivieron, y me respondieron que sintieron miedo, miedo a lo que estaban viendo en la tele y miedo a lo que vendría después», relata.

Ángel Socías trabaja como programador.

«Sé que una de las consecuencias de los atentados es que se reforzaron los controles de seguridad en los aeropuertos. Volar nunca volvió a ser igual. No entiendo cómo no lo estudiamos en el colegio», se lamenta Marc Mas, estudiante de Química, que ha conocido la historia del 11-S preguntando a su familia y viendo documentales.

Marc Mas estudia Química.

Otro estudiante de Periodismo, Damián García, apunta: «Creo que los más jóvenes no son conscientes de las consecuencias políticas, sociales y económicas de los atentados. Tantos fallecidos... no se soluciona con una mención en clase. Hay que profundizar más», recalca.

Damián García, estudiante de Periodismo.

«Los jóvenes no sabemos a ciencia cierta lo que sucedió el 11 de septiembre de 2001. Muchos ni entienden que lo que ha pasado estos días en Afganistán es una consecuencia de los atentados», señala Laura Tomàs, estudiante de Educación Primaria; mientras que Anaclara Serrón, que se especializa en Organización de eventos y Protocolo, lamenta no saber más sobre el 11-S: «Mi padre me ha contado muchas cosas. Cuando vi las imágenes, no puede apartar la mirada. Es como cuando ves un accidente de coche en la carretera, sabes que no debes mirar, pero no sabes cómo evitarlo», agrega.

Anaclara Serrón se especializa en Organización de eventos y Protocolo.

Laura Tomàs cursa el grado de Educación Primaria.

Paula Sánchez, estudiante de Diseño de interiores, siempre ha oído hablar del 11-S: «Mi madre cumple años ese día. Juraría que en cada aniversario salen los atentados en la conversación y siempre digo cómo pudo suceder algo así».

Paula Sánchez, estudiante de Diseño de interiores.

Marcel Nadal.

A pesar de su edad, Marcel Nadal es toda una enciclopedia andante sobre el 11-S, y lo que le queda por aprender. Empezó con un documental, y le han seguido muchos más: «Que un grupo de terroristas estrellara aviones contra dos edificios repletos de gente, que se vinieran abajo tan rápido... cómo pasó algo así. La realidad supera a la ficción».