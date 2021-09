Padres e hijos han sido este viernes los protagonistas del primer día de clase en los centros educativos de Mallorca en el tercer curso COVID. Una fina lluvia matinal sirvió como telón de fondo del primer día de vuelta a unas aulas donde se mezcló a partes iguales ilusión y escepticismo.

Margalida Bennàssar acudió al colegio La Salle de Son Rapinya con su marido y sus dos hijas. «La vuelta al cole la llevamos bien, menos por los atascos de los coches a primera hora de la mañana. Conocerán los profesores, los espacios nuevos ya que aquí han construido clases nuevas. Está bien que las clases empiecen un viernes, así se adaptan. De todas maneras, hoy no harán nada», afirmó Bennàssar junto a su familia.

En este mismo sentido, Carlos Botán explicó a este periódico junto a la puerta del colegio que «el hecho de que el ‘cole’ empiece un viernes me rompe. No lo veo claro por dos horas. Lo puedo entender en el caso de los recién llegados pero a los padres de los hijos más mayores no importa partirnos de esta manera. No sirve de nada».

Al igual que muchos padres y madres, Carlos Gil se mostró aliviado con la vuelta al cole. «Está muy bien que vuelvan a coger la rutina porque en verano se desmadran mucho. Tengo dos hijas de 10 y 12 años y es un poco follón, la verdad. Los horarios se descontrolan. Volver a la rutina, perfecto. En cuanto a las medidas sanitarias del colegio estoy súper contento, está todo muy controlado. Estoy contento y tranquilo. Ellas se han adaptado desde el minuto uno».

En definitiva, los progenitores se mostraron aliviados con la vuelta de sus hijos al colegio y tranquilos y conformes con las medidas sanitarias llevadas a cabo por los centros educativos con el objetivo de prevenir contagios de un COVID que, sin dejar de estar presente, cada vez se está interiorizando más y llevando mejor.