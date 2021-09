Al menos un centenar de personas, según los datos de la Policía Nacional, y unas 400 según los organizadores, se concentraron este jueves en Palma para condenar la oleada de agresiones homófobas que ha ocurrido en el último año en el país.

Sobre las 19.30 horas, la plaza de Margalida Borràs, en las escaleras de la plaza Mayor, se llenó de banderas del Orgullo a fin de reivindicar que las violencias al colectivo LGTBI están ahí y ocurren a diario. Durante el acto, donde la presidenta de Ben Amics, Tatiana Casado leyó un manifiesto en protesta de estas agresiones, los asistentes recordaron el asesinato de Samuel, el joven homosexual de A Coruña asesinado este verano, y las agresiones ocurridas en Valencia, Toledo y Palma. Con todo, reivindicaron una reforma de la ley de delitos de odio y lamentaron el auge de agresiones LGTBIfóbicas. A esta concentración también asistieron representantes políticos.

La concentración, organizada por Baleares Ben Amic había sido convocada tras conocerse la supuesta agresión homófoba a un joven de 20 años en Madrid, quien finalmente ha confesado que el relato era falso.

A pesar de ello, Ben Amics ha mantenido la convocatoria señalando que «el repunte de los delitos de odio y los ataques al colectivo LGTBI alentados por el discurso de la ultraderecha es un hecho».

Durante la concentración, la entidad ha leído un manifiesto en el que ha exigido a las instituciones que no fomenten los discursos de odio y que pongan al alcance del colectivo LGTBIQ+ más recursos para proteger sus derechos.

«Corren tiempos difíciles. No se trata de discernir si hay más o menos agresiones que antes, o si es que ahora las agresiones al colectivo son noticia y antes no lo eran. Lo que queremos es no sentir miedo», han manifestado desde la asociación.

Ben Amics ha recordado que el colectivo LGTBIQ+ «ha sufrido mucho": «Hemos avanzado en la lucha por nuestros derechos y han sido conquistas muy importantes. Pero esta ola de agresiones que ha habido en las últimas semanas nos recuerda de dónde venimos y cuáles son los retos y amenazas a las que nos enfrentamos».

Finalmente, la asociación ha destacado que los derechos de las personas LGTBIQ+ son derechos humanos y, por tanto, «no se pueden cuestionar». «Ahora más que nunca, ni un paso atrás, ni una agresión sin respuesta», han concluido desde Ben Amics.

A la concentración han asistido miembros del PSIB y MÉS per Mallorca, entre ellos estaba el alcalde de Palma, José Hila.

