El portavoz del comité de enfermedades infecciosas, Javier Arranz, teme un aumento de contagios de COVID-19 con el inicio del curso escolar. «Creo que todos lo tenemos en la cabeza porque hemos visto que en otros países los escolares que no están protegidos: han aumentado los casos y las hospitalizaciones». En concreto, ha precisado que en Estados Unidos se han incrementado los ingresos de los menores y en Reino Unido los casos.

Sin embargo, ha dejado claro que no cree que el inicio del curso dispare los casos de COVID-19, pero sí que haya más; ha recordado que el año pasado se esperaba que ocurriese y no hubo un aumento muy importante, aunque este año está la variante Delta -que es más agresiva- y los estudiantes menores de 12 años no están vacunados.

También ha puesto de manifiesto que en Mallorca se ha detectado una ralentización de la bajada de contagios de coronavirus hace un par de días. «Creo que el hecho de que la bajada se frene nos hará estar muy atentos a ver qué podemos hacer».

Arranz ha manifestado que tenemos dos herramientas para intentar frenar la propagación del virus. Por una parte, las vacunas, porque «los vacunados tienen un bajo riesgo de llegar a la UCI o morir, esto permite reprender otras acciones sanitarias». Por otro, las medidas preventivas. En relación a esto último ha señalado que en los próximos meses vienen más estancias en los interiores, por lo que habrá que utilizar las mascarillas, lavarse bien las manos, mantener las distancias. etc.