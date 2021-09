Revés judicial a una tienda en su lucha contra AENA

Revés judicial para una de las concesionarias de locales en Son Sant Joan. La Audiencia Provincial confirma la ejecución por parte de AENA del aval de esta empresa para asegurar el pago del alquiler del año 2020. La empresa, que se dedica a la venta de pastelería, sobre todo ensaimadas, reclamaba que no se hiciese efectiva esa cantidad ante el parón de actividad provocado por la pandemia.

La empresa abonaba a AENA cada año una renta de 1,4 millones de euros. Planteaba que se suspendiera de forma cautelar la ejecución del aval y el cobro de la anualidad más afectada por la crisis sanitaria. Sin embargo, el juzgado de Primera Instancia y ahora la Audiencia Provincial obligan a la empresa a esperar a la resolución de otra demanda para recuperar algo de este dinero. La Sala admite que las tiendas de Son Sant Joan son candidatas a conseguir una modificación de las condiciones del alquiler de manera que AENA tenga que afrontar parte de las consecuencias de la bajada drástica de pasajeros: «Parece razonable pretenderlo en una demanda futura al haber un evidente desequilibrio de la situación de AENA frente al arrendador, que se ve imposibilitado de obtener ingresos para abonar la renta como consecuencia del descenso del tráfico aéreo».

Añade que, si la empresa pública mantiene sus exigencias supondría «no asumir ningún riesgo derivado de modificación del negocio por circunstancias imprevisibles y hacer caer todo el peso del contrato en el arrendador».

A pesar de todo, la Sala considera que no es urgente ahora mismo paralizar la ejecución del aval porque las tiendas ya resolvieron su contrato con AENA en el mes de abril y el aval ya fue ejecutado. La empresa admite que no abonó una parte de la renta desde el mes de octubre, lo que permitió que se ejecutara el aval. En esa situación, para la Audiencia no existe ninguna urgencia que la empresa recupere esa cuantía: «Debido a la capacidad y solvencia económica que se presupone tiene la empresa pública AENA».

En otras resoluciones judiciales se ha vinculado el pago de los alquileres a la evolución del número de pasajeros como consecuencia de la pandemia.