Una avería mecánica relacionada con los frenos ha obligado a cancelar el servicio de tren que cubría el trayecto entre Palma y Manacor y que salía de la estación intermodal a las 6:17 horas de la mañana. Este convoy ha quedado parado en la estación de Marratxí y los viajeros han tenido que bajar.

Los usuarios que viajaban con destino a Inca o sa Pobla han podido coger un tren que ha pasado por Marratxí 20 minutos después; sin embargo, los que iban a Manacor han tenido que esperar durante una hora. Esta incidencia ha provocado asimismo la cancelación del servicio que debía salir a las 6:39 horas de Manacor y del que tenía que salir de Inca a las 8:33 horas.

La asociación de usuarios del tren ha criticado la gestión de la avería por parte de Serveis Ferroviaris. «Nos tratan como mercancía, no como personas que tenemos otras ocupaciones, preocupaciones y trabajo. No utilizan la megafonía ni las pantallas de información de los andenes para dar cuenta de las incidencias y ya no hay personal de atención e información de la empresa puesto que se les ha sustituido por tornos automáticos, vallas, rejillas, cámaras de seguridad y vigilantes que hacen funciones que no les son propias», ha denunciado un portavoz de la entidad.