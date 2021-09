El colegio Madre Alberta ha decidido suprimir definitivamente y a partir de este curso el uniforme femenino, tal y como ha informado IB3 Notícies.

Fuentes del centro, que ha recogido el ente público, aseguran que este cambio corresponde a criterios para evitar desigualdades, cuestiones de género y para acabar con el debate sobre el largo de las faldas. «Hay muchas niñas que llevan la falda muy corta y eso es difícil de regular», señalan.

Así pues, tanto niñas como niños de Primaria y Secundaria vestirán el mismo uniforme: pantalones o bermudas de color beige, polo blanco y chaqueta o jersey azul marino.

#TornadaEscolaIB3 El col·legi Madre Alberta de Palma elimina l'uniforme femení "perquè les nines s'escurcen molt la falda". Respecte als accessoris, elles no poden dur les ungles pintades i han de ser "discretes" i "sense ostentar" https://t.co/3ZIKr2Bu5e — IB3 Notícies (@IB3noticies) September 6, 2021

El colegio propone un periodo de transición de tres años, hasta el curso 2023-24. Hasta entonces, permitirán a las familias usar el uniforme femenino, pero no se venderán más faldas.

En cuanto a los accesorios, las niñas deben ser «discretas». Además, los alumnos no pueden llevar el pelo teñido de colores no naturales, no pueden llevar tatuajes visibles o las uñas pintadas.