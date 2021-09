La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears ha reiterado al Consell de Mallorca que suspenda la autorización de nuevas plazas turísticas en las zonas maduras o saturadas mientras no se aprueben los planes para rehabilitar estas áreas.

La Comissió de Medi Ambient ya ordenó al Consell que suspendiera la autorización de nuevas plazas en estas zonas (Magaluf, s’Arenal, etc.) cuando dio el visto bueno al PIAT (Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics), que es la herramienta jurídica que define el modelo urbanístico y turístico de Mallorca para los próximos años. Se trataba de una prescripción de la Comissió de Medi Ambient, lo que significa que es de obligado cumplimiento.

No obstante, la institución insular no la traspuso en sus términos exactos al aprobar el PIAT, sino que estableció que los planeamientos urbanísticos no podían incorporar revisiones o modificaciones que supusieran un incremento de plazas turísticas. En otras palabras: en lugar de la suspender la concesión de nuevas plazas, el Consell estableció la prohibición de crear nuevos suelos que supusieran un incremento de estas plazas.

Hay una salvedad: las plazas turísticas que se pueden comercializar solo durante 60 días en viviendas habituales al año sí se pueden otorgar.

Esta moratoria debe caer cuando el Consell apruebe los planes de rehabilitación turística de las zonas maduras o saturadas. La justificación que dio Medi Ambient cuando ordenó la suspensión es que implicarían una mayor saturación, más consumo de agua y más volumen de aguas residuales, más generación de residuos, problemas de movilidad...

La correción, vía revisión del Pla Territorial Insular

La Comissió de Medi Ambient ha emplazado al Consell a establecer esta moratoria a través de la revisión del Pla Territorial Insular, que la institución puso en marcha hace unos meses. Desde el Govern no creen que el Consell de Mallorca quisiera desoír su dictamen, sino que lo interpretaron erróneamente. De hecho, los miembros del Consell en la Comissió dieron el visto bueno a la moratoria de nuevas plazas turísticas.