Tres meses después de la entrada en vigor de la nueva factura de la luz en España muchos hogares y negocios manifiestan aún dificultades para entender los conceptos asociados a la misma. No ayuda el hecho de que, en este tiempo, hayan recibido más de un recibo al mes. No pocos no entienden nada y se limitan a pagar religiosamente, a pesar de que como consumidores tenemos nuestros derechos.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aclara algunas dudas al respecto de la factura de la luz más liosa y enrevesada. En primer lugar debemos tener en cuenta que existen diferencias entre la factura de la luz del mercado regulado y la del mercado libre.

La tarifa de mercado regulado es conocida por la sigla PVPC, que significa Precio Voluntario al Pequeño Consumidor, y se caracteriza por ofrecer un precio del kilovatio hora (kWh) para cada hora del día, dando un total de 24 precios diarios; en su caso no existen descuentos ni promociones en sus precios. Por contra, el mercado libre ofrece una gran variedad de tarifas eléctricas adaptables a los hábitos de consumo de cada cual.

Una vez sepamos en qué gran rama se ubica nuestra factura podremos comprender mejor a qué atenernos a la hora de hacer frente al precio de la electricidad.

La entidad representante de consumidores con sede en Madrid explica que en el mercado regulado el periodo de consumo de referencia debe ser mensual, salvo excepciones. Estas comprenden, por ejemplo, regularizaciones de consumos atrasados, o cambios de tarifa, con lo que son casos contados.

A diferencia del anterior, en el mercado libre se suele aplicar un periodo de facturación mensual o bimestral. Además, los días en los que se abre o se cierra dicho periodo es común que fluctúen de una factura a otra.

Y cómo sé si soy de mercado regulado o libre. La OCU incide en que la pista definitiva nos la dará el nombre de la compañía que debe de figurar en la factura: si es Iberdrola Clientes, Endesa Energía, Naturgy, Repsol, o TotalEnergies somos del mercado libre.

Asistimos a un momento donde los paulatinos incrementos de la factura de la luz están a la orden del día, y la organización de consumidores recomienda «aunque no sea fácil, leer tu factura de la luz y comprender qué dice, porque en ella puede estar la clave para ahorrar energía».

«La CNMC confirma la subida en las tarifas eléctricas detectada por OCU. Advertimos también de una escalada de precios en el mercado libre. Pedimos que se publique el nombre de esas compañías que han cometido irregularidades y se les apliquen sanciones ejemplares», sentencia la organización.