La consellera de Salut, Patricia Gómez, reconoció este lunes un «incremento extremo» de la tensión en las urgencias en días concretos de junio, julio y agosto. Precisó, no obstante, que la «elevada presión» se vio compensada con el aumento de personal y afirmó que no se obligó a nadie a aplazar sus vacaciones pero que hubo quienes sí lo hicieron de manera voluntaria. Gómez no ofreció datos concretos sobre este último punto durante la comparecencia que celebró ante la comisión de Salut del Parlament a petición del PP.

Para este partido, según expuso Margalida Durán, la gestión del Govern de la pandemia ha estado marcada por «la improvisación y dejadez». Y añadió que ha sido «nefasta y caótica, rozando la negligencia».

Los datos que fue aportando la consellera no desviaron al PP de su valoración inicial. Tanto Podemos como Més per Mallorca, que también intervinieron, reprocharon al PP que año y medio después del inicio de la pandemia, siga utilizando este asunto como munición contra el Govern.

Gómez dijo que las unidades de urgencias atendieron una media de 1.137 casos diarios en julio, un 11 % más que el año pasado, y en los primeros siete meses del año fueron 241.000 las urgencias. Son 25.000 más que el año pasado. Además, Gómez insistió en que «ha habido momentos de mucha tensión en los hospitales» en estos tres meses ya que a las urgencias de la COVID-19 se ha añadido el aumento de la población flotante propia del verano.

Plantilla de 20.000

Gómez dio más datos. Por ejemplo, que desde enero de 2020, con el inicio de la pandemia, se han contratado a 3.639 personas y detalló que en la actualidad hay 20.493 trabajadores activos, cuando enero de 2020 eran 16.854, con lo que son un 21,6 % más de plantilla. Según la titular de Salut, pese al aumento de casos, las lista de espera ha bajado en relación al año anterior.

Gómez –pero también la oposición– incidieron en el esfuerzo y responsabilidad del personal sanitario. La consellera, además, recordó que mientras se atendían los caso, los derivados de la COVID y otros, se reforzaba la estrategia de vacunación.