A falta de unos días para finalizar el mes (el fin de semana no se actualizan estos datos) y de las actualizaciones que se van realizando transcurrido un tiempo, agosto ya es el tercer mes de 2021 que acumula más fallecidos con COVID-19 en Baleares. En concreto, entre el 1 y el 27 de agosto la Conselleria de Salut ha notificado 46 óbitos.

Sólo lo superan enero, con 167 muertos con coronavirus, y febrero, con 100, en la que fue la ola más mortal de lo que llevamos de crisis sanitaria por la COVID-19. Si se toma como referencia toda la pandemia, agosto de 2021 es el octavo mes con más muertos. El récord se produjo en enero de 2021, seguido de abril de 2020. Al final de esta noticia puede consultar la tabla completa de los fallecidos con COVID-19 desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021.

¿Por qué han aumentado tanto los fallecidos?

Llama la atención el aumento de muertos que se ha producido este mes de agosto, porque en marzo de 2021 se inició una tendencia a la baja que comenzó a romperse en julio con el inicio de la quinta ola y que se ha disparado en agosto. Cabe destacar que en junio de 2021 murieron tres personas con COVID, por lo que en sólo dos meses el número de víctimas mortales se ha multiplicado por 15.

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, ha manifestado que «en España, en general, y en Baleares, en particular, el exceso de mortalidad está siendo más alto ya que en el verano de 2020».

March ha advertido que esto se ha producido con un porcentaje muy alto de población vacunada (el 74,35 % de la población diana de las Islas ya tiene completa la pauta de vacunación) y ha querido poner de manifiesto «la necesidad de trabajar mejor la vacunación de la población, al mismo tiempo que mantener algunas restricciones».

Preguntado por si la variante Delta es más mortal, ha respondido que no. En este punto, ha explicado que «el hecho de que haya gente vacunada y gente no vacunada hace que la variante Delta se cebe en los no vacunados». «Recuerdo que la vacunación disminuye un 90 % la entrada en la UCI y en algunos estudios se habla de 2,5 a 4 veces menos mortalidad», ha recordado.

Además, el especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva ha señalado que «hay una inmunidad menguante de determinadas poblaciones y eso afecta a población mayor de las residencias y a otras poblaciones inmunodeprimidas o con patologías previas».

Todos estos factores han confluido para que este mes de agosto se haya producido un incremento de la mortalidad en Baleares.