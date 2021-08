La Fiscalía se opone a exigir el pasaporte COVID para grandes eventos en Baleares

Ni en estadios ni en conciertos. La Fiscalía de Baleares sólo respalda la exigencia de un certificado COVID para acceder a las residencias de mayores. El ministerio público ha informado ya sobre la petición planteada por el Govern a la Sala de lo Contencioso del TSJIB para ratificar este certificado en esos tres ámbitos en Balears. Los magistrados decidirán en la próximas horas sobre el permiso.

El Consell de Govern aprobó este lunes someter la medida al TSJIB ya que afecta a derechos fundamentales. En concreto, aspiraba a exigir a los ciudadanos la vacunación completa, o certificado de haber pasado la enfermedad en el último año o una prueba diagnóstica para asistir a grandes acontecimientos deportivos o culturales. La solicitud planteaba unos aforos de 2.500 a 5.000 personas en el exterior y de 500 a 1.000 en el interior. La Fiscalía de Balears sigue una línea similar a la sentencia del Tribunal Supremo que desestimaba este requisito para acceder a locales de ocio como se había planteado en Andalucía. Entiende que la medida no es idónea ni está proporcionada en esos dos ámbitos en tanto en cuanto afecta a la intimidad personal y que no se había acreditado que los vacunados no puedan contagiar.

Donde sí se respalda la exigencia de un certificado de vacunación o similar es en las residencias de la tercera edad. En este caso, el ministerio público entiende que sí existe un peligro muy concreto en esos espacios que se han visto afectados de forma muy intensa por la pandemia y que la medida sirve para garantizar la seguridad de los internos.

El informe de la Fiscalía no vincula al tribunal. Sin embargo, el criterio que ha marcado el ministerio público en Balears, sí ha sido el que se ha impuesto hasta ahora en las Islas. En concreto, fue Fiscalía quien llevó al Supremo el toque de queda en Balears y que consiguió una sentencia en la que se anulaba esta medida el pasado mes de junio.

Aluvión de sentencias

El pasaporte digital ha sido puesto encima de la mesa por media docena de comunidades autónomas para distintos ámbitos, sobre todo el de la hostelería y, de forma reiterada ha sido rechazado por los tribunales superiores de justicia. El paso más allá lo dio el Supremo la semana pasada con la sentencia en la que zanjaba la petición de Andalucía.

En Balears la exigencia del pasaporte se aplicaba desde hace semanas en grandes eventos sin haberse sometido a ratificación por parte del TSJIB. Tras los reveses judiciales a la medida se ha planteado ahora su ratificación.

Ahora mismo están en vigor con el visto bueno del TSJIB los controles de acceso en el aeropuerto que no necesitan nuevo aval judicial hasta el quince de septiembre. Es la única medida que nunca ha sido discutida por parte de la Fiscalía que, en el último paquete del mes de julio sí apoyó también el límite a reuniones a partir de la una de la madrugada. Esta medida también debe ser ratificada de nuevo por el TSJIB dado que su vigencia caducó el pasado 20 de agosto. El ejecutivo ha solicitado que se amplíe para Eivissa y Mallorca entre una y seis.

LAS CLAVES

1. Medidas en vigor sin necesidad de ratificación judicial

El certificado COVID pasa a ser una de las medidas que sí necesitan ratificación judicial al colisionar con derechos fundamentales. Las que están libres de ese requisito son el uso de mascarillas y las limitaciones a los aforos de la hotelería, a ceremonias y celebraciones y las fiestas populares.

2. Goteo de resoluciones judiciales

Además de toda la serie de autos para ratificar las prohibiciones o no, las medidas del Govern han terminado en los juzgados tras el fin del estado de alarma con reveses como el que recibió el confinamiento de estudiantes, a la que también se opuso en su momento la Fiscalía de Balears.

3. Limitación a 2.500 los asistentes a grandes eventos

El Govern anunció el lunes que, a la espera de la ratificación judicial del pasaporte, el aforo para los grandes eventos deportivos y culturales quedaba limitado a 2.500. La medida planteaba ampliar los asistentes hasta 5.000 si se podía exigir la vacunación o una prueba para entrar.

4. Posible relajación de las medidas en Mallorca

El acuerdo del ejecutivo contempla la posibilidad de relajar las medidas en Mallorca para la próxima semana si continúa la buena evolución de la pandemia. En Menorca se eliminó la prohibición de reuniones nocturnas y en Formentera se retrasó el límite horario de una a dos de la madrugada.