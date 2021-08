Una declaración a favor de las mujeres afganas acaba sin lograr la unanimidad

Vox y Més per Menorca (MxM)se desmarcaron este miércoles de la lectura de una declaración institucional en favor de las mujeres afganas a las que sí se sumaron el resto de grupos parlamentarios. Josep Castells (MxM) justificó el rechazo a que el contenido no se consensuó con su formación y consideró que la declaración no era más que un «placebo» político para aparentar que se está actuando.

Jorge Campos (Vox) se mostró en contra del manifiesto y de que lleguen mujeres afganas a Mallorca. «Exigimos que esas personas sean acogidas por los diversos estados mahometanos que rodean Afganistán con quienes comparten cultura, tradición, dieta y religión», dijo.

El manifiesto muestra la preocupación por la situación en el país, apoya la propuesta de acoger mujeres en las Islas, insta a la UEa que distribuya ayuda humanitaria en el país y reconoce la labor humanitaria de las Fuerzas Armadas y empleados públicos.