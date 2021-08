El alcalde de Sa Pobla, Llorenç Gelabert, ha presentado su candidatura a presidir el PI en Baleares en el Congreso del próximo 25 de septiembre porque «todo el trabajo hecho hasta ahora no se puede echar a perder», asegurando que trae un «proyecto innovador e integrador» para dar «aire fresco» al partido.

Así lo ha explicado este martes Gelabert en una rueda de prensa en Palma, donde ha considerado que la actual situación del partido se debe a que «durante años, una serie de personas no se han llevado bien» y que para eso están «las renovaciones de los proyectos».

En este sentido, ha destacado que su objetivo es «dar solidez y reforzar el proyecto balearista y los intereses de todos los ciudadanos de Baleares».

Con la de Gelabert ya son dos las candidaturas anunciadas al Congreso del PI, junto a la de Tolo Gili, actual secretario general. Gelabert ha comentado que no se descarta que se presenten otras, aunque eso no quiere decir que no sean «de un mismo partido», por lo que no deben haber «reproches de ningún tipo». (