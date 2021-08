Baleares está próxima a tener bajo control la pandemia de COVID-19, ya que la tasa de positividad está en el 5,33 % y las autoridades sanitarias establecen que este indicador debe estar por debajo del 5 % para tener la situación controlada.

La semana pasada la tasa de positividad llegó a superar el 10 %; ayer se situó en el 7,21 % y este martes ha bajado hasta el 5,33 %. El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, ha explicado que «la positividad es importante porque te da una idea de cómo funciona el seguimiento de contactos. Actualmente ese medidor es, junto a la proporción de asintomáticos en el total de contagiados, el indicador más fiable para saber si la epidemia está o no fuera de control, si estamos detectando la mayoría de casos o si de nuevo nos estamos quedando en la superficie». En este sentido, ha añadido que «lo que nos dice una tasa de positividad muy alta es que quizá no se está siendo lo suficientemente exhaustivo en la detección del virus. Que solo se hace PCR a gente con altas sospechas de tenerlo y que por tanto finalmente mucha lo tiene».

No obstante, ha precisado que no se sabe cómo están influyendo los test de auto diagnóstico, al tiempo que la variante Delta debería haber cambiado la manera en que se interpreta un caso y un contacto. «Sabemos que número de personas que no hacen cuarentena es elevado», ha asegurado.

Tres fallecidos y 251 positivos más

La Conselleria de Salut ha notificado este martes 251 nuevos casos positivos de coronavirus, 28 más que este pasado lunes. Además, ha dado cuenta de tres nuevos fallecidos. Desde el inicio de la crisis sanitaria, la COVID-19 se ha cobrado la vida de 888 personas en las Islas y 92.386 se han contagiado.

Cabe destacar que continúa el descenso de la presión asistencial. En la UCI hay 82 enfermos críticos con coronavirus, cuatro menos en las últimas 24 horas. Sin embargo, la situación sigue siendo de riesgo alto, ya que la ocupación es del 24,05 %. En planta hay 275 pacientes, siete menos que este pasado lunes. Además, 9.751 positivos reciben Atención Primaria; son 211 menos en las últimas 24 horas.

Por su parte, la vacunación sigue avanzando y el 77,49 % de la población diana de las Islas ya tiene al menos una dosis, mientras que el 69,08 ya tienen la pauta completa.