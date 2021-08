La ola de calor en Mallorca comienza a llegar a su fin. Tal y como estaba previsto, este lunes las altas temperaturas han dado un ligero respiro y el termómetro no ha superado los 36º en ningún municipio de la Isla.

T máx (ºC) hoy en #Baleares:#Mallorca

36 Calvià

35 Llucmajor, Cap Blanc

34 Palma, Portopí

34 Porreres

33 Andratx, Sant Elm

33 Llucmajor

33 Palma, Univ.

32 Aerop. Palma.

32 Campos

32 Campos, Salines

32 Manacor

32 Sóller, Puerto

32 Son Bonet, Aerop.

31 Binissalem

31 Banyalbufar pic.twitter.com/CbItkouR7g — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) August 16, 2021

Tras esta última noche tórrida, con temperaturas que no han bajado de los 27º-25º en muchos puntos de la Isla, Mallorca dice adiós a una de las olas de calor más largas de las que se tienen registros.

El portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, Miquel Gili, ha informado que para esta próxima noche las mínimas bajarán entre 3º y 4º, por lo que ya no se prevé que se superen los 25º. No obstante, las noches seguirán siendo tropicales, puesto que el termómetro no bajará de los 20º, cuando según los expertos puede haber problemas para conciliar el sueño.

Dilluns aquesta onada de calor arribarà a la fi🎉



Amb el vent del nord i nord-est entrarà una massa d'aire fresc➡️marcat descens de temperatures



Se notarà sobretot al nord de les illes (màximes de 28-30ºC). Al sud seguiran amb 34-36ºC



Dimarts: 27-31ºChttps://t.co/mztElFqRxN pic.twitter.com/Msn2qJRcdW — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) August 14, 2021

Para este martes el pronóstico es de predominio del cielo poco nuboso y las temperaturas continuarán en descenso. El viento soplará con intervalos de fuerte en noreste de Mallorca, disminuyendo a flojo durante la tarde.

El portavoz adjunto de la Aemet ha avanzado que la previsión indica que el miércoles o jueves volverán a subir las temperaturas y el viernes podrían volver a alcanzar los 35º-36º; aún está por determinar sí será necesario activar alerta por calor en algunas zonas.

Las noches seguirán siendo tropicales durante esta semana, ya que el mercurio no descenderá de los 20º; no se prevé que las mínimas sean de 25º, por lo que ya no habrá noches tórridas.