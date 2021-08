Mallorca ha vivido su última noche tórrida, con temperaturas que no han bajado de los 27º-25º en muchos puntos de la Isla, y pone fin a la ola de calor, una de las más largas de las que se tienen registros.

El portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, Miquel Gili, ha informado que para esta próxima noche las mínimas bajarán entre 3º y 4º, por lo que ya no se prevé que se superen los 25º. No obstante, las noches seguirán siendo tropicales, puesto que el termómetro no bajará de los 20º, cuando según los expertos puede haber problemas para conciliar el sueño.

Esta pasada noche ha sido muy calurosa en Mallorca. En Palma y en Banyalbufar el mercurio no ha descendido de los 27º. En el faro de Capdepera, el aeropuerto de Son Bonet, Sóller, el Port de Pollença, Pollença, sa Pobla y la Colònia de Sant Pere no lo ha hecho de los 26º.

T mín (ºC) de hoy en #Baleares:#Mallorca

27 Palma, Portopí

27 Banyalbufar

26 Far de Capdepera

26 Son Bonet, Aerop.

26 Sóller, Puerto

26 Port de Pollença

26 Pollença

26 Sa Pobla

26 Colònia de Sant Pere

25 Santa Maria

25 Llucmajor

25 Binissalem

25 Porreres

25 Muro

25 Sineu pic.twitter.com/YX1NRHRwFv — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) August 16, 2021

Durante la jornada de este lunes se espera que el intenso calor de una tregua y ya no permanece activo ningún aviso. Gili ha precisado que las temperaturas caerán entre 7º y 9º en en norte de la Isla, donde las máximas oscilarán entre los 32º-34º. En el esto bajarán 2º-3º y el mercurio llegará a los 33º-34º.

El día ha amanecido con cielos cubiertos por el polvo en suspensión, pero a medida que avancen las horas se irá disipando y los cielos se irán despejando. Gili ha explicado que esto es posible gracias a la entrada de viento del norte.

Este martes se prevé que sigan bajando las máximas, que oscilarán entre 30º-35º. Lo normal en esta época del año son 30,5º, por lo que pese al descenso los valores se situarán en la media o ligeramente por encima.

Además, el portavoz adjunto de la Aemet ha avanzado que la previsión indica que el miércoles o jueves volverán a subir las temperaturas y el viernes podrían volver a alcanzar los 35º-36º; aún está por determinar sí será necesario activar alerta por calor en algunas zonas.

Las noches seguirán siendo tropicales durante esta semana, ya que el mercurio no descenderá de los 20º; no se prevé que las mínimas sean de 25º, por lo que ya no habrá noches tórridas.