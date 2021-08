Més pide al Gobierno más control para evitar la evasión fiscal de grandes fortunas

Més per Mallorca ha reclamado este sábado al Gobierno estatal que aumente el control y las inspecciones fiscales para detectar el fraude en el cambio de residencia de las grandes fortunas con el fin de evadir sus obligaciones fiscales en Baleares, ha informado el partido en un comunicado.

Según la iniciativa registrada por MÉS en el Parlament, desde que la Comunidad de Madrid no grava el impuesto de patrimonio «se han trasladado a su territorio unas 6.000 personas con rentas superiores a 700.000 euros, mientras que en el resto de comunidades una media de 375 personas, con patrimonios superiores a estas cifras, han dejado de tributar».

La diputada Joana Aina Campomar ha recordado el informe del pasado mes de mayo elaborado por la OCDE -Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-, según el cual la Comunidad de Madrid es un «paraíso fiscal interno» dentro del estado español.

Por el contrario, Baleares ha visto como su financiación efectiva, de la que es responsable el Gobierno español, ha bajado un 2,1 % respecto al año anterior, según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) de este agosto. El mismo estudio, asegura Campomar «destaca que los ciudadanos de las Islas Baleares han sufrido uno de los retrocesos más importantes en materia de financiación efectiva por habitante».

La diputada de MÉS ha criticado que «mientras el Gobierno central español permite un paraíso fiscal de facto en la misma capital, no quiere ni oír hablar de una hacienda propia balear y no tiene ninguna prisa en desplegar el REIB para dotar a Baleares de un régimen económico propio, para desarrollar medidas y beneficios fiscales para los inversores y las empresas de las Islas». «Estamos ante otra falacia liberal que sirve para que los ricos paguen menos y el resto de la población sufra las consecuencias», ha advertido.

MÉS plantea en la proposición no de ley registrada en el Parlament perseguir el fraude en el cambio de residencia de empresas y grandes fortunas para evadir las obligaciones fiscales en las Islas Baleares.

Reclama disponer de una hacienda propia «para así recaudar los tributos de forma directa, ejerciendo un control más justo, cercano y efectivo del dinero público», asegura Campomar.

Además MÉS insiste en su propuesta de reclamar al Ejecutivo de Pedro Sánchez que despliegue «de manera urgente e inmediata» el REIB para que proporcione más recursos a las Islas Baleares y para compensar las desventajas competitivas de la insularidad.