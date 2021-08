El 75 % de las personas con COVID-19 ingresadas en la UCI de los hospitales públicos de las Islas no están vacunados, según han informado este jueves desde el IB-Salut. Además, el 85 % no tenía la pauta completa y, por tanto, aún no habían adquirido la inmunidad frente al virus. En concreto, han precisado que hay 61 pacientes ingresados en UCI, de los que tres no se sabe si están vacunados.

Por franjas de edad, el 64% de los ingresados en la UCI tienen entre 50 y 70 años. El 20 % corresponde a personas con edades comprendidas entre los 30 y los 50 años. Cabe destacar que hay un joven, de una veintena de años, en la UCI.

El subdirector de Atenció Hospitalària del IB-Salut, Paco Albertí, ha manifestado que el hecho de que el 85 % de los pacientes ingresados en UCI no tienen la pauta completa deja claro la importancia de la vacunación. La vacuna es la mejor arma terapéutica de la que disponemos en la actualidad».

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, ha manifestado que «la vacunación contra la COVID-19 ha generado un cambio importante en la situación de la pandemia. Las vacunas disminuyen los casos graves de la enfermedad y las muertes. Seguimos teniendo demasiados casos de personas en los hospitales sin vacunar». A su modo de ver, «necesitamos incrementar el receso de vacunación y trabajar con información y emoción las personas negacionistas. Probablemente eso no será suficiente y en algunas poblaciones será necesaria una tercera dosis de la vacuna. Cuando tengamos estudios al respecto podremos saber mejor quien necesitará esa tercera dosis».

Patologías que agravan la COVID-19

El subdirector de Atenció Hospitalària del IB-Salut también ha explicado que hay otras patologías que agravan la COVID-19. «Se ha confirmado como un importante factor de riesgo en los procesos pulmonares severos la obesidad, más determinante que otros factores que también influyen como la hipertensión o la diabetes.