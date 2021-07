Un año y medio después de que la borrasca Gloria azotara Mallorca y causara daños a un gran número de infraestructuras públicas, se han resuelto las ayudas que llegarán de Madrid. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la resolución del Ministerio de Política Territorial de estas ayudas estatales que solo cubren una tercera parte de las solicitadas por las instituciones mallorquinas.

En total, el Gobierno central abonará 687.725 euros de los 2,3 millones que reclamaban cuatro ayuntamientos (Sant Llorenç, Capdepera, Pollença y Escorca) y el Consell de Mallorca para sufragar los gastos de las obras que ejecutaron para arreglar los daños del temporal que llegó a Mallorca el 20 de enero del año 2020.

Aunque las aportaciones económicas del Estado eran por un importe máximo del 50 por ciento del coste de los proyectos (el total de las inversiones asciende a unos 4,7 millones de euros), en algunos casos este porcentaje no ha llegado ni al 10 por ciento de la cantidad solicitada como ocurre con una obra del Ajuntament de Capdepera que reclamó 1,4 millones para un proyecto de mejora en un paseo marítimo y solo se le han concedido 76.385 euros. La razón es porque de la cantidad reclamada no es subvencionable porque el ayuntamiento no es el titular de la infraestructura en la que se ha realizado la obra. Sobra la intervención en el paseo de Cala Gat, el Consistorio gabellí tampoco percibirá ninguna ayuda.

En este mismo caso se encuentra el Ajuntament de Manacor, que no recibirá ni un euro de todas las ayudas solicitadas para arreglar los paseos de s’Illot, Porto Cristo y Cales de Mallorca y una estación de bombeo. La regidora d’Urbanisme, Núria Hinojosa, avanzó ayer que «solicitaremos la paralización del expediente hasta que se resuelva la concesión administrativa de los paseos marítimos que solicitamos». Estos paseos son titularidad de Demarcación de Costas y por este motivo el ayuntamiento del municipio no puede optar a las ayudas del Estado. El Consistorio invirtió 700.000 euros en la mejora de estas zonas.

Selva tampoco percibirá ninguna ayuda porque no ha aportado la documentación necesaria dentro de plazo. De esta manera, del total de los 21 proyectos que afectan a todas las Balears y que la Delegación del Gobierno remitió a Madrid, el Ministerio de Política Territorial solo ha aceptado 15 de ellos (9 en Mallorca, 4 en Ibiza y 2 en Menorca). Los otros seis han sido desestimados por falta de documentación o porque la institución no es el titular de la infraestructura.

Las subvenciones concedidas este viernes a través del BOE responden a las convocatorias publicadas meses atrás y se establecen para la reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal, así como la red viaria de las diputaciones o los consells insulares. Los proyectos que ahora se han resultado pasaron el filtro de la primera fase de instrucción que hizo la Delegación del Gobierno.