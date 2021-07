Es la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, es decir, una de las alter ego de Marga Prohens en la Cámara Baja. Ha estado enPalma en varias reuniones de la formación. Es realizadora audiovisual y poeta.

¿Qué hace una poeta en política, lo menos poético que existe?

—La política debe acercarse a la precisión del lenguaje y a la búsqueda de la veracidad, que son dos cuestiones que la poesía propicia. Creo que en el Congreso tiene que haber gente de todos los ámbitos. No solo tiene que haber poetas, que sería muy III República y una maravilla, sino que tiene haber cajeras de supermercado, ganaderos y personas de todos los ámbitos.

¿Cómo van sus relaciones con el PSOE en estos momentos?

—Buscamos que nuestro trabajo sea lo más fiel al cumplimiento del acuerdo que firmamos, pero asumimos que hay cuestiones en las que no estamos de acuerdo con el PSOEmás allá de ese marco que aprobamos.

La ley de vivienda, por ejemplo.

—En esa sí tendremos que estar de acuerdo porque forma parte del acuerdo de gobierno. Nosotras somos leales a ese acuerdo, que es claro con la regulación de los precios del alquiler y en territorios como Balears es una cuestión urgente.

¿Se plantean la posibilidad de copiar la expropiación a grandes tenedores de Balears?

—Es algo interesante que va en consonancia con lo que nosotras estamos demandando, que hay que liberar un parque de vivienda y hay que invertir más en vivienda pública.

La reforma laboral es otro punto de fricción.

—El acuerdo de gobierno dice que se va a derogar esa reforma laboral. Insisto, con toda la cordialidad con mis socios, en que no imagino un escenario en el que no se cumpla ese acuerdo. Esto llegará y si en algo tengo profunda convicción es en la determinación de Yolanda Díaz para derogar esa reforma.

La factura de la luz está disparada con un gobierno de izquierdas.

—Somos muchos años de gobiernos con oligopolios como para poder revertirlo con un chasquido de dedos. Necesitamos una empresa pública de energía y poner coto a los beneficios caídos del cielo.

¿La salida de Carmen Calvo del Gobierno es una victoria de Podemos?

—Creo que no se debe personalizar. Lo que importa son las políticas que podemos sacar adelante. Sí creo que es una victoria del Ministerio de Igualdad que vayamos a tener una ley LGTBI y una ley Trans que habla del acceso a la vivienda, al trabajo y que es la garantía de derechos en pie de igualdad.

En Balears no hay esas discrepancias. La sensación es que Podemos está sumiso.

—Lo que creo que hay es un trabajo coordinado, no sumisión, que no genera ruidos ni titulares. Creo que las cosas se están haciendo bien, también en otros territorios. Es necesario normalizar ya los gobiernos de coalición en todos los ámbitos porque lo que está claro es que aquí ya no hay bipartidismo.

«Ojalá hubiera más como Iglesias»

«Comprometerte con el proyecto en el que estás hasta el punto de renunciar a espacios cómodos como la vicepresidencia del Gobierno no lo calificaría de un error», asegura Castañón sobre la candidatura de Pablo Iglesias a Madrid. cree que debería haber más gente con el compromiso del exlíder de la formación.