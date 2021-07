Hoteleros y cadenas de Mallorca prevén que la decisión del Gobierno de la canciller Angela Merkel de declarar desde este martes a toda España, incluida Baleares, como país de alto riesgo por el avance de la COVID, propiciará una caída de la ocupación del 20 % durante este final de julio y la primera quincena de agosto en todos aquellos establecimientos que operan con el turismo familiar germano.

Las restricciones impuestas por Berlín implican, entre otros aspectos, que todos aquellos ciudadanos alemanes que regresen de las Islas y no tengan completada la doble pauta de vacunación tendrán que pasar una cuarentena de diez días. La medida también afecta a los niños de más de seis años, por lo que incide de forma directa en el turismo familiar del principal mercado emisor a Mallorca.

Durante este fin de semana, touroperadores y aerolíneas han estado en contacto con los turistas alemanes y familias afectados por esta medida, «de ahí que se han programado desde este domingo salidas imprevistas en muchos establecimientos, pese a que los turistas tenían reservada su estancia durante toda esta semana», indicaban ayer hoteleros de las principales zonas turísticas de la Isla perjudicados por las nuevas restricciones.

Durante esta semana, hoteles de Mallorca están comenzando a recibir anulaciones de reservas de turistas que no tienen la doble pauta de vacunación, así como de familias. «Esto es un efecto dominó que irá a más, a no ser que mejoren los niveles de contagios de la COVID. La situación cambia de un día para otro y afecta a todo el sector turístico, porque son turistas que no vienen y que no realizan actividades durante su estancia en la Isla», añadieron ayer varios empresarios y responsables de comercialización de hoteles.

Aerolíneas

TUI Fly y el grupo aéreo Lufthansa, con Eurowings como principal compañía, filial, así como EasyJet, Ryanair y resto de compañías que operan con este mercado han visto como en menos de cuarenta y ocho horas «han visto incrementada la ocupación en todos los vuelos de regreso de Mallorca a los länder alemanes

Las compañías alemanes han programado para ayer lunes y hoy martes un total de 385 vuelos con origen y destino Son Sant Joan con aeropuertos germanos, de los cuales 186 son de llegada y 199 de salida.

«La programación no ha cambiado mucho sobre los mismos días de la pasada semana, pero sí apreciamos un importante incremento de la ocupación por parte de pasajeros que no tenían previsto volar ni ayer (lunes) ni hoy. Estamos todos sorprendidos por cómo están evolucionando los acontecimientos en una temporada plagada de incertidumbres», señalaron ayer desde varios touroperadores germanos.

Los grupos turísticos TUI, Alltours, FTI, DER Touristik y Schauinsland Reisen, ante la decisión del Gobierno alemán, están ya recibiendo cancelaciones de reservas de Alemania a Mallorca «porque muchos de nuestros clientes no tienen la doble pauta de vacunación y muchas familias están en la misma situación».

Las zonas más afectadas por estas restricciones son Cala Millor, Cala d’Or, Platja de Muro, Capdepera, Alcúdia-Can Picafort y, especialmente, la Platja de Palma.

Los hoteleros y touroperadores apuntan que lo más preocupante es que estas medidas restrictivas «llegan en el peor momento, ya que comienzan esta semana las vacaciones escolares en las regiones más pobladas y con mayor incidencia de escolaridad, caso de Baden-Wustembert, Baja Sajonia, Baviera y Berlín, por lo que el daño es incuantificable».

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) la Agrupación de Cadenas Hoteleras ya indicaron el pasado viernes que «nos jugamos la recuperación turística y económica y urgen, por ello, tomar medidas para controlar los contagios en todas las Islas».

LAS CLAVES:

1. Noruega cancela todos los vuelos en agosto a las Islas

El Gobierno noruego ha cancelado todos los vuelos a las Islas durante el mes de agosto por el nivel de contagios. Los turistas nórdicos que vengan a Mallorca y resto de islas tendrán que pasar una cuarentena de quince días en un hotel.

2. Hoteles vuelven a poner en ERTE a sus trabajadores

La baja actividad que están ya apreciando los hoteles que operan con el turismo familiar alemán, ha provocado reacciones empresariales. Algunas cadenas han iniciado los primeros expedientes para volver a poner en ERTE si la situación no cambia.

3. Turismo familiar británico sigue en línea ascendente

El turismo familiar británico sigue en línea ascendente desde el pasado 19 de julio, principalmente porque la exigencia de que los niños tengan que pasar una cuarentena es a partir de los 12 años, mientras que en Alemania es a los de más de 6 años.