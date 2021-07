Baleares registró de enero a mayo 240 bajas por contagios COVID reconocidos como accidentes laborales

Un total de 240 personas han estado de baja laboral por COVID en Baleares entre enero y mayo de este año por contagios de coronavirus reconocidos como accidentes de trabajo, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Así, si bien los datos recepcionados por la Autoridad Laboral Provincial son todavía provisionales, hasta el quinto mes de este año un total de 5.747 personas en España estuvieron de baja por contagios Covid reconocidos como accidentes de trabajo. De estos, 5.732 fueron leves, 10 graves y cinco mortales.

Por comunidades autónomas, el mayor número de bajas por Covid se dieron entre enero y mayo 2021 en Cataluña (1.238), Castilla-La Mancha (903), Madrid (889) y Comunidad Valenciana (554). Por detrás, le siguen Andalucía (423), Aragón (382), País Vasco (360), Baleares (240), Asturias (157), Extremadura (144), Castilla y León (122), Murcia (115), Cantabria (96), La Rioja (50), Galicia (45), Navarra (15) y Canarias (14).

Teniendo en cuenta la actividad económica, un total de 5.390 personas que se dieron de baja por Covid trabajaban en actividades sanitarias, 228 lo hacían en asistencia en establecimientos residenciales, 103 en administración pública y defensa y 26 en otras actividades.

Por otra parte, un total de 279 trabajadores fallecieron en accidente laboral hasta mayo de este año, 9 menos que en el mismo periodo de 2020, lo que implica un descenso del 3,1% en el número de muertes por esta causa, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De estos fallecimientos, 225 se produjeron durante la jornada de trabajo, 9 menos que en el mismo mes de 2020, lo que supone un descenso porcentual del 3,8%. Los 54 accidentes mortales restantes registrados fueron siniestros 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo y viceversa), los mismos que el año pasado.

En conjunto, se contabilizaron 222.692 accidentes laborales con baja, lo que supone un aumento del 23,1% respecto al número de siniestros registrados hasta el quinto mes de 2020.

Del total de siniestros, 192.805 accidentes se registraron en el lugar de trabajo y 29.887 fueron siniestros 'in itínere'. Los primeros crecieron un 21,3%, mientras que los segundos crecieron un 35,4% respecto al mismo periodo del año pasado.

Los accidentes leves con baja en el puesto de trabajo de los asalariados sumaron 191.102 hasta el quinto mes del año, un 21,3% más, y los graves fueron 1.478, un 8,5% más que a un año antes. En el caso de los siniestros 'in itínere' se registraron 29.523 accidentes de carácter leve (+35,8%) y 310 de gravedad (+9,5%).

La estadística distingue entre accidentes laborales de asalariados y de trabajadores por cuenta propia. De los 222.692 siniestros con baja registrados hasta mayo de 2021, 209.222 los sufrieron asalariados (+22,8%) y 13.470 correspondieron a trabajadores autónomos (+27,5%).

Desde el 1 de enero de 2019 la cobertura específica de la Seguridad Social por accidente laboral en el caso de trabajadores autónomos pasó a ser obligatoria con carácter general, mientras que en 2018 era mayoritariamente voluntaria y solo alcanzaba a cerca de un 20% de los autónomos.

Entre los accidentes de asalariados contabilizados hasta mayo, un total de 180.292 se produjeron estando en el puesto de trabajo, un 21% más que hasta mayo de 2020, mientras que 28.930 fueron siniestros 'in itínere', cifra que es un 35% superior a la del año anterior.

Los accidentes leves de asalariados con baja en el puesto de trabajo sumaron 178.883 hasta mayo, un 21,2% más, y los graves alcanzaron los 1.205, un 7,3% más que en el mismo periodo del año anterior.

En el caso de los siniestros 'in itínere', los trabajadores asalariados registraron 28.605 accidentes de carácter leve (+35,5%) y 272 de gravedad (+3,8%). Por su parte, de los 13.470 accidentes que sufrieron los trabajadores autónomos hasta mayo, 12.513 (+26,2%) se produjeron en el puesto de trabajo y 957 (+47,2%) fueron siniestros 'in itínere'. La estadística también revela que además se notificaron 224.412 accidentes laborales sin baja, un 14% más que en el mismo periodo de 2020. UGT ha pedido al Gobierno que no se desentienda de la lucha contra la siniestralidad y ha alertado del aumento de los accidentes laborales hasta mayo respecto al año anterior.

Además, en un comunicado, ha exigido la derogación de las reformas laborales, «que precarizan el mercado laboral, con el consiguiente perjuicio para la salud y seguridad de los trabajadores».

En esta línea, ha instado al Gobierno a que no se desentienda de esta realidad y a que articule un plan del choque contra la siniestralidad laboral, en el marco del diálogo social.

Desde su punto de vista, este plan debe incluir medidas para reducir los riesgos psicosociales, «porque la primera causa de la muerte durante la jornada de trabajo son los infartos y derrames cerebrales, patologías asociadas a los mismos».