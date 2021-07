Cuando parece que está todo visto en cuestión de alquileres inviables, un vistazo por alguna plataforma de alquiler te demuestra lo contrario. La usuaria de Twitter Laura Jurado denunció hace unos días en sus redes sociales la escandalosa oferta de este anuncio de un estudio en Can Pastilla en que el váter y la ducha está en la cocina. Lo nunca visto.

«Lo último en reforma de viviendas. Se alquila estudio privado en Can Pastilla... con el váter y la ducha en la cocina. Es que si no encontráis casa en Palma es porque no queréis, batuadell», denunciaba Jurado. Lamentablemente, este no es un caso aislado, Mallorca está llena de anuncios de pisos minúsculos a precios desorbitados.

El anuncio de alquiler «por semanas» fue publicado en la página de Facebook dedicada a la compra venta de inmuebles. La propietaria no detallaba el precio del arrendamiento en la oferta sino que invitaba a los interesados a ponerse en contacto por privado con ella.

Lo último en reforma de viviendas. Se alquila "estudio privado" en Can Pastilla... con el váter y la ducha en la cocina. Es que si no encontráis casa en Palma es porque no queréis, batuadellhttps://t.co/zottMDb42D pic.twitter.com/Ag03chAHMO — Laura Jurado (@old_eyre) July 17, 2021

Los comentarios en Twitter sobre la vergonzosa oferta no tardaron en llegar. La mayoría de los internautas apuntan a la grave problemática de acceso a la vivienda que hay en Palma, que ha ido en aumento en los últimos años.

Buenas noches zulistas! Uno de nuestros all-in-one que sabemos lo que os gusta poder vigilar las lentejas desde el wc. Echamos de menos un fregavabo pero por lo demás nos encanta! No lo dejéis escapar! https://t.co/bhvGcG4rOQ — elzulista 🏳️‍⚧️🟫⬛️🏳️‍🌈 (@elzulista) July 17, 2021

Te planto un pino y te frío un huevo sin mover los pies. https://t.co/fQQkMdetgI — Minion (@PutoMinion) July 17, 2021

El váter y la ducha en la cocina. Así mientras te duchas puedes irte haciendo la comida y controlar el fuego mientras haces tus necesidades. Son todo ventajas https://t.co/UXCaLqSoEW — Carlos (@Sancest95) July 17, 2021