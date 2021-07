Baleares podría regresar a la lista ámbar del semáforo COVID del Reino Unido

Medios británicos como 'The Guardian', 'The Sun' o 'The Daily Mirror' han asegurado este miércoles que Baleares podría regresar a la lista ámbar de su semáforo de viajes.

En sus informaciones, los rotativos remiten unas declaraciones del ministro británico de Transportes, Grant Shapps, sobre la posibilidad de que las Islas pasen a ámbar, en las que considera que «lamentablemente las cosas pueden cambiar y cambian con bastante rapidez». Además, el ministro adelanta que algunos lugares «podrían pasar de una categoría a otra».

El periódico 'The Guardian' adelanta que los cambios en el semáforo de alerta de coronavirus de Reino Unido se decidirán este miércoles por la tarde. Sin embargo, detalla que los mismos no entrarán en vigor hasta la próxima semana, cuando se apliquen las nuevas medidas anunciadas por el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson.

De este modo, si Baleares pasara a la lista ámbar, los británicos que se hayan vacunado con pauta completa no tendrían que aislarse. Cabe recordar que las Islas fueron incluidas en la lista verde de viajes de riesgo por la COVID-19 de Reino Unido el pasado 24 junio, cuando presentaban una incidencia acumulada menor a la actual, que se sitúa a 14 días en 374 casos por 100.000 habitantes.