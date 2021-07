La mayoría de los ingresados con COVID-19 en las UCI de Baleares no están vacunados, según han confirmado fuentes de la Conselleria de Salut a Ultima Hora. No obstante, han reconocido que sí hay algunos inoculados en la UCI, aunque no han precisado cuántos ni tampoco si tienen la pauta completa de vacunación.

El especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Joan Carles March, sostiene que «un problema que estamos viendo entre los pacientes ingresados en las UCI es un incremento de casos de personas no vacunadas y con vacunación incompleta. Eso marca la importancia de vacunarse, ya que el virus va afectar principalmente a las personas no vacunadas o con vacunación incompleta».

En la Conselleria de Salut hay cierta preocupación, especialmente en Ibiza, porque hay mucha población joven aún sin vacunar.

Sí se han facilitado datos de personas vacunadas y contagiadas que no están ingresadas en los hospitales de las Islas. Así, en la semana del 5 al 11 de julio se han detectado 3.173 contagios de coronavirus en Baleares, de los que 334 tienen la pauta de vacunación completa (el 10,52 %) y 558 tienen la pauta incompleta (el 24,46 %). Por tanto, el 39,1 % de los contagiados que no están ingresados tienen al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Si se toma como referencia las dos semanas anteriores se puede observar un incremento de los vacunados contagiados. En la semana del 28 de junio al cuatro de julio se infectaron 1.794 personas de las Islas, de las que 128 tenían la pauta completa de vacunación y 172 al menos una dosis. Es decir el 20 % de los vacunados, al menos con una dosis, se contagiaron.

En la semana del 21 al 27 de junio resultaron positivos en COVID-19 un total de 612 ciudadanos de Baleares, de los que 38 tenían la pauta de vacunación completa y 45 incompleta. El 15,68 de los vacunados, con al menos una dosis, se infectaron.

Si se analiza por sexos, no parece que haya excesivas diferencias entre ambos, aunque parece que en los hombres las vacunas ofrecen una cobertura ligeramente inferior.

March argumenta que hasta que no haya vacunas esterilizantes, la transmisión de la COVID-19 no se evitará de manera completa en todos los vacunados. No obstante, reitera que «las vacunas actuales pueden ayudar de manera eficaz al control de la pandemia, junto al resto de medidas». Así, destaca que «la transmisión de asintomáticos sigue siendo una fuente de contagios relevante».

Las vacunas esterilizantes impiden la transmisión desde personas vacunadas, pero ninguna de las vacunas que tenemos lo ha demostrado de manera completa. «Aún no se sabe la correlación entre una determinada carga viral con la capacidad de contagiar tras estar vacunado. Si sabemos pero que las vacunas en la actualidad disminuyen la capacidad de transmisión, pero no en el 100 % de los vacunados».

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva insiste en la importancia de que «se haga un trabajo mayor en la difusión de la vacunación y que la gente sea consciente de la importancia de vacunarse», especialmente «ante la situación actual y con la variante delta incrementando su porcentaje en Baleares».