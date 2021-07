Después de pedir perdón por sus polémicas declaraciones, en las que aseguraba que mantenía sexo sin protección mintiendo a chicas sobre su fertilidad, el tiktoker Naim Darrechi ha contestado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien anunció que los hechos narrados por el mallorquín en una entrevistas serían puestos en conocimiento de la Fiscalía.

Este martes, Naim Darrechi ha acudido a sus stories de Instagram para, a raíz de la polémica, reflexionar sobre la situación de los influencers en España: «Yo he hecho una mala acción, pero quiero que esto marque un antes y después», comenzaba su discurso.

«La gente se pregunta: '¿Pero cómo este chico puede tener 26 millones [de seguidores en TikTok] y 19 años?'. Pues es así, chavales. ¿Y qué hay que hacer? ¿Señalarme a mí o señalar a la gente del Gobierno que no nos hacen ni puto caso, que no se quieren dar cuenta de que somos un medio de comunicación tan importante que ahora nos usan para conseguir votos?», ha preguntado a sus seguidores.

Directamente a los políticos, el mallorquín ha aseverado: «Si nos usáis para conseguir votos, al menos apoyad a la comunidad. Que haya un comité de influencers, que se regulen las cosas, que haya unas normas, como lo hay en la tele, en el periódico y en la radio». Darrechi ha añadido: «Y de esa manera no pasarán este tipo de problemas. Yo la he cagado, pero a ver si también ayudamos un poquito a la comunidad».

A lo largo de su intervención, se ha quejado de otros asuntos: «La gente solo actúa cuando les conviene. Hace 4 años nosotros éramos la última mierda. La tele solo ha hablado de los de Andorra. Hay temas en los cuales los políticos siempre tienen que actuar, y si os fijáis yo he tocado algunos».

Apoyo a la comunidad

«La ministra de Igualdad claro que tiene que hablar. Entones, ¿y si yo he hecho todo esto para que tengáis mi atención y deciros de una vez que nos ayudéis?», ha continuado Naim Darrechi. «La comunidad no puede no tener apoyo, necesitamos un medio muy grande y necesitamos asesoramiento, que esto se estudie, que os deis cuenta de una vez que esto es la comunicación del mañana».

Finalmente, ha opinado que «fomentar el odio no es una buena manera de solucionar las cosas. Me gustaría que se propusieran soluciones y que se arregle el problema, de verdad. Ya os digo que el problema, en este caso, sí soy yo. Pero el problema real de todo es que ahora mismo, cualquier persona sin muchos estudios, si consigue seguidores, es un medio de comunicación muy importante y tiene que estar bien asesorado, porque la mentalidad de algunos chavales depende de esa persona».