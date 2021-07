⚫ El tiktoker Naim Darrechi cuenta que, a pesar de no querer las chicas con las que mantiene relaciones sexuales, les engaña para eyacular dentro diciéndoles que se ha realizado una vasectomía.



Al margen de un embarazo no deseado, Y LAS ITS?



Gente, por favor, cuidaos 💜