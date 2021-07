Amargo aniversario en el Consolat

Este sábado 3 julio se cumplen dos años de la toma de posesión del Govern tripartito después de que, por primera vez en la historia, la izquierda enlazara dos mandatos en unas elecciones y Francina Armengol renovara la Presidencia que alcanzó por primera vez en 2015. Representantes de los tres partidos que gobiernan en Balears iban a participar hoy en alguna ceremonia conmemorativa. La idea partió de Més hace unas semanas. En el Consolat de Mar (sede de la Presidència) no se dijo ni que sí ni que no.

Cuando, hace una semana, se acordó el confinamiento de un grupo de estudiantes en el hotel Bellver, se hizo llegar a Més que no era el mejor momento. Pero se barajó una alternativa: que el viernes 2 de julio –ayer– la presidenta balear, el vicepresidente Yllanes o la consellera Mae de la Concha (Podemos) y la consellera Fina Santiago (Més) comparecerían ante los medios y, sin excesiva alegría y un agradecimiento especial a la ciudadanía, valoraran el momento político. El jueves fue una jornada de llamadas y mensajes de Telegram. Tras muchas idas y venidas se decidió suspender también esa comparecencia. Desde el Consolat de Mar, se canceló. «Nos dijeron que todos los periodistas preguntarían por el caso de los menores estudiantes y que no interesaba, que había que lanzar mensajes en positivo». En Més y Podemos han confirmado este hecho. Y que se aceptó a regañadientes. Se acordó posponer cualquier valoración para más adelante. Pero ocurrió algo ese mismo jueves que desató la tormenta: IB3 anunció por las redes sociales una entrevista con la presidenta .

«No querían preguntas de periodistas pero si una entrevista masaje», comentó ayer irritado un responsable de Més a este diario. Y añadió: «Ya está bien».

Y lo que terminó de sacar de sus casillas a quienes desde el partido ecosoberanista y desde Podemos han conversado con este periódico es que Armengol compareciera ayer con Iago Negueruela para informar de las «buenas» cifras de empleo.

«Recurre a Yllanes cuando tiene que dar malas noticias y necesita apoyos y para las buenas va con Negueruela o le encargan una entrevista en IB3», dijeron fuentes de Podemos autorizadas para contarlo. Afirman que Yllanes, juez en excedencia, se jugó mucho al avalorar el auto que anulaba el confinamiento.

Aunque ayer no se celebró un Consell de Govern formal, sí hubo una reunión de consellers y conselleras con la presidenta Armengol. Tanto Mae de la Concha (que además de consellera es secretaria general de Podemos en Balears) como Fina Santiago (consellera d’Afers Socials) se mostraron enormemente críticas. Fuentes de Més dijeron que «durante estos días hemos insistido mucho en que el Govern es de tres y que la comunicación, también».

No resulta fácil obtener una valoración del Consolat sobre este episodio. O no se atiende a llamadas o se responde con monosílabos tipo «sí» o «no». En cualquier caso, se insiste, «lo prioritario es ahora la urgencia sanitaria, vamos por el buen camino y no vamos mal. Y la respuesta de los socios: «Entre todos, pero no es obra exclusiva de Francina Armengol».