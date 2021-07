Los casos de contagio por COVID en el grupo de estudiantes de Luxemburgo de la Escuela Europea, que celebró el fin de curso con un viaje de diez días a la zona de Bonaire, en Alcúdia, se siguen expandiendo. El director del centro, Martin Wedel, determinó este viernes, después de ser informado por las autoridades sanitarias y comprobar que casi la mitad de los estudiantes de los cursos superiores debía pasar cuarentena, que por razones pedagógicas anulaba las clases del viernes y decidía avanzar el periodo estival de vacaciones.

Este diario ha hablado con una estudiante que estuvo en el viaje a Mallorca. «Éramos un grupo que nos conocíamos por haber ido a esquiar juntos, y que decidimos ir a Mallorca, al final llegamos casi al centenar y decidimos alquilar casas en la zona del norte de la isla», explicó la joven, de origen español. «Pasábamos el día en la playa, íbamos de fiesta por la noche, pero siempre en nuestras casas para no coger el virus, la intención era divertirse de manera responsable, ya que sabíamos las consecuencias y, en ningún momento, tuvimos la sospecha de contagio durante el viaje», contó la estudiante del último curso de Secundaria. «Fuimos responsables con la otra gente, pero no con nosotros, ya que celebramos fiestas en las casas», precisó, y añadió que «hay un chico español que regresó infectado de Mallorca, y es la segunda vez que contrae el virus».

La chica relató que «ya de vuelta a Luxemburgo, nos llamaron unas alemanas con las que habíamos coincidido en Mallorca, y nos dijeron que habían dado positivo», y detalló que «empezamos a hacernos test y, a la primera, ya salieron tres de nosotros como contagiados, nos quedamos en casa y yo me he hecho dos o tres test de antígenos cada día, también una PCR. Siempre he dado negativo, pero por ahora hay una quincena de chicos contagiados».

Otro alumno de la sección española de la Escuela Europea declaró que «yo me enteré del viaje a Mallorca porque en mi clase ha habido dos positivos, y una profesora nos comentó que el virus se estaba expandiendo por la escuela», y asintió que «ahora es mejor encerrarse en casa, yo pensaba ir a ver el partido de España en una pantalla gigante de un parque, pero no lo haré, ni tampoco salir a cenar con los amigos”.

Los alumnos de la promoción (17-18 años) que estuvieron en Mallorca celebrarán este sábado el acto de graduación. Además, se ha organizado una fiesta en un céntrico hotel de Luxemburgo. Después de barajarse la posibilidad de anulación de las dos actividades, se ha decidido mantenerlas a condición de la presentación de un certificado COVID por parte de todos los asistentes.