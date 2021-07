El juzgado de guardia de Palma rechazó este martes el centenar de procedimientos de 'habeas corpus' presentados por estudiantes confinados en el hotel Bellver. La titular del juzgado, al igual que ya sucedió con otros tres, inadmitió las peticiones y no las tramitó porque entiende que no se dan los requisitos necesarios ya que se trata de personas que no están detenidas por ningún delito ni en un calabozo policial sino que, sobre ellos, pesa una medida sanitaria que se debe resolver por un juzgado de lo Contencioso.

Con estos son 103 los 'habeas' inadmitidos en los últimos días. Ninguno de ellos se han incoado. Así, todo queda a la espera de que el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Palma resuelva sobre la medida de confinamiento. El Govern formalizó su petición para recluir a los jóvenes el pasado sábado de madrugada y aún está pendiente de ratificarse esa petición. La juez dio un trámite suplementario a la administración para que justificara la medida y, sobre todo, individualizara la situación de cada uno de los confinados, dado que su resolución inicial era de carácter genérico. Según fuentes judiciales, esa falta de concrección provocaría que se levantara el confinamiento.

Este miércoles por la mañana se agotaba el plazo para la Conselleria para justificar el por qué de los confinamientos y, a partir de ahí, el juzgado dará de nuevo traslado a la Fiscalía de la nueva documentación aportada. Con la petición genérica inicial, el criterio del ministerio público fue oponerse a los confinamientos. Una vez se haya pronunciado por segunda ocasión el fiscal, la juez resolverá.