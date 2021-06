Colas en Mallorca para canjear pesetas por euros en los últimos días

Hasta dos horas es el tiempo que han esperado algunos ciudadanos de Mallorca para cambiar en el Banco de España sus pesetas por euros. Las largas colas se han hecho notar en estos últimos días, ya que mañana miércoles finaliza el plazo para hacerlo.

La institución bancaria ya anunció que la última semana, es decir desde el día 23 hasta mañana, a las 14.00 horas, las personas pueden acceder sin cita previa, lo que ha originado grandes colas para todos los canjes de monedas y billetes en circulación desde 1939.

«Este lunes me salió en Google que se podían cambiar las pesetas, y me di cuenta que en dos días ya no podría hacerlo, así que he venido hoy. Llevo casi dos horas esperando», asegura Pilar, una vecina de Palma. Ella tenía por casa un «puñado» de monedas y hasta ahora no había podido cambiarlas. «Me ha pillado el toro», bromea.

Una veintena de personas esperaban este lunes a las puertas del Banco de España. La gran mayoría, sin cita previa. La entidad bancaria ha notado un aumento relevante en esta última semana, precisamente por esta circunstancia. De hecho, el volumen de solicitantes no solo ha hecho que las colas crezcan y la demora aumente, sino que también ha retrasado el horario de cierre de la oficina.

Monedas

Bolsas repletas de monedas, incluso maletas a rebosar. Esta es la imagen que se pudo ver ayer por la mañana en la sede del Banco de España en Palma. Los billetes, en cambio, no fueron tan habituales.

Según informó un ciudadano, las personas interesadas en cambiar sus pesetas se deben dirigir a la Guardia Civil, quien toma nota y luego informa al funcionario para dar turno. «Nos han dicho que nosotros entramos en los huecos vacíos entre las personas que sí van con cita», explicaron Catalina y Guillem, un matrimonio de Manacor que llevaba más de una hora y media esperando. Acudían con varias bolsas de monedas. La mayoría, lamentaron, no estaban aceptadas porque eran previas a 1939. «En estos vasos hemos puesto las que sí podemos cambiar. No es mucho, pero esperemos que sean 20 euros», dijeron entre risas.

De acuerdo con los últimos datos publicados, en abril había 263.888 millones de pesetas pendientes de canje, lo que equivaldrían a 1.586 millones de euros. En Balears, el porcentaje de lo canjeado en la sucursal de Palma respecto al total es un 2,2%. En cifras, se han cambiado 242.500 euros, 49.000 euros por las monedas de pesetas entregadas y 193.500 euros por los billetes.